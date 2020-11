El nuevo proyecto de Alejandro Amenábar deja atemorizados a los madrileños

Como muchos madrileños esta mañana me topé con un insólito despliegue militar por las calles, mientras la gente debatia todo tipo de teorías. No me imaginé que fuera parte del rodaje de #LaFortuna la serie de @amenabar basada en nuestro #ElTesorodelCisneNegro 😄 @paco_roca pic.twitter.com/fbfAoXSY4w