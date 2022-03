‘El padrino’, cómo Francis Ford Coppola convirtió una novela corriente en una obra maestra del cine

La película El padrino, de Francis Ford Coppola, es uno de los mejores ejemplos de gran versión literaria. De cómo el éxito de una adaptación no suele estar en seguir al pie de la letra la obra elegida, sino en capturar la esencia de la misma, que el director la lleve a su terreno, de ser, incluso, infiel al cuento, a la novela o a la obra de teatro con el fin de buscar la versión indicada para el lenguaje cinematográfico. Un escritor crea un mundo en palabras escritas, da vida a unas criaturas y para ellas escribe unas historias y las dota de biografías que el lector completa con su lectura. Un director de cine recrea esa narrativa y suele dar el mundo cerrado al espectador, pero Coppola lo hace partícipe de la historia.

Mario Puzo (Nueva York, 1920-1999) publicó, el 10 de marzo de 1969, su novela El padrino que pronto se convirtió en un éxito de ventas. Un libro sin mayores aspiraciones que convertirse en un best seller. Para lograrlo contenía los elementos que podrían asegurar esa posición: con una escritura eficaz se adentró en el mundo de la mafia y sus actividades delictivas de negocios, crímenes, violencia, círculos extrarradiales y otras actividades paralelas como las relacionadas con el sexo y demás. Puzo cuenta la vida de don Vito Corleone, el capo más respetado de Nueva York, de todas sus estrategias y los caminos del hijo que lo sucederá, de quien heredará su imperio.

El joven y poco rodado director Coppola (Detroit, 1939), a quien la novela no le había entusiasmado mucho, se apropió de una parte de la esencia del mundo puziano, en una mirada más shakespereana, si se quiere: intentó capturar lo que habitaba en los corazones de sus personajes, buscó en las sombras de ellos. En la novela la gente solo ve lo que hacen, lo que son capaces de hacer y los estragos que generan sus acciones mafiosas; pero Coppola fue más allá, se detuvo en los individuos, en sus motivaciones, en sus humanidades. Buscó una especie de épica en el horror, en las personas asomadas en el peligro que generan corrupción y muerte.

Francis Ford Coppola reconoció su decepción al leer el libro, pero cuando se detuvo con más calma descubrió la clave de lo que sería su obra maestra: “Detrás de todo, había una gran historia, casi clásica en su naturaleza; la de un rey con tres hijos, cada uno de los cuales había heredado un aspecto de su personalidad. Me entusiasmé con extraer eso de la historia y plasmarlo en la película”.

El guión lo escribieron Coppola y el propio Mario Puzo. “Hay que entender que, como cineasta, no sabía realmente cómo hacer El padrino. Aprendí a hacer El padrino haciéndola”, reconoció en una entrevista este año a The New York Times.