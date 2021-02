En la cama 2 de la habitación 407, mientras tragaba docenas de pastillas, Omeprazol de entrada para resistir el trallazo y el Remdesivir y los corticoides hacían su trabajo, en la duermevela soñaba con que la química funcionara mientras llegaba la vacuna. Cualquier vacuna. Tenía esa esperanza. Sin embargo, la ilusión se pierde enseguida en cuanto vuelve a envolvernos la política. No hay, no tenemos, remedio. ¿Ite misa est?

Cuatro semanas he necesitado para volver a acostumbrarme a la actualidad nacional, entender que el día a día parece empeñado en demostrar que nada va a cambiar, que España es el país de los pasos perdidos, que todo vuelve a empezar entre la incompetencia de unos, la ambición desbocada y sin cuartel de los otros, la maldad sin vergüenza de muchos ha tiempo desacomplejados, el buenismo de galería de legiones de cándidos y la irresponsabilidad de casi todos los protagonistas y comparsas.

La convalecencia está siendo larga, pero la peor secuela, mientras los médicos meten en vereda a todas las constantes vitales y a todos los parámetros analíticos, es de orden intelectual. Con los móviles como ventana al mundo que sigue girando, cuando uno podía conectar su cerebro a la realidad de fuera, pareciera que estábamos en una serie de Netflix, que se puede parar para ir al baño y luego volver a empezar desde donde dejamos a The Crown o incluso antes.

La nueva ofensiva de Bárcenas fue para Pablo Casado una “tormenta perfecta” diseñada y producida “por la Fiscalía, el CIS y los medios públicos”. Versión friki de la famosa y creativa conjura judeomasónica.

Ante la avalancha de revelaciones llegaron los nervios: “vamos a cambiarnos de sede”. Génova 13, debe de ser gafe. ¿Cómo nadie se dio cuenta de ese número? La mejor forma de que no te toque el Euromillones, la Primitiva y la Bonoloto es no jugar. La única gran verdad es que el PP comulgó en público con una gigantesca rueda de molino cuando Mariano Rajoy, rodeado de casi todos los oficiantes, predicó en el desierto que “esto (Gürtel, Bárcenas…) no es una trama del PP, es una trama contra el PP”. Caca envuelta en papel de regalo.

“Quien no ha corrido tiempo ha tenido”, decíamos los niños jugando al escondite. Los nuevos papeles del contable arrepentido son una reedición. Lo cierto es que del hilo de Gürtel la Fiscalía Anticorrupción comenzó a tirar en noviembre de 2007. En 2013 tanto El País como El Mundo publican el escándalo de la caja B del Partido Popular y los sobresueldos en dinero negro a altos cargos de la organización. Por su parte Luis Bárcenas estaba convenientemente aforado: era senador, y el más votado, en Cantabria. Como suele decir Revilla “si hubieran puesto a una vaca de candidata, la derecha le habría votado”. ¡Una vaca senadora!

El error de Rajoy (heredado de Aznar, y usufructuado mientras pudo por Casado) es que ciertamente la mejor defensa es un buen ataque, pero con precauciones. Lo ataques deben tener su principio y su final. Es un error mortal utilizar el ataque como mecanismo habitual de defensa. Eso, para entendernos, se llama cortina de humo o tinta de calamar.