‘El perro del hortelano’, perrear con clase y a lo clásico

Un perreo en el que Diana, poderosa y deseada condesa napolitana, está enamorada hasta las trancas de Teodoro, su secretario. Pero la diferencia de clase les impide a los dos dar el paso. A ella (re)bajarse a confesarle su amor, aunque hace todo lo posible por hacer fracasar todas las aventuras amorosas de él. Lo mismo que al secretario le parece mal el subirse, pues no cree que su amor esté a la altura de la amada, por lo que se dedica al servicio, mucho más asequible e impresionable por su escribanía.

En ese quererse sin decirse que se quieren, en ese me quiere o no me quiere, desesperan. Creándose una tensión amorosa que se masca en el ambiente. Una tensión que relajan los criados con sus gracias y su llamada al sentido común. Y en esta obra hay criados y criadas para aburrir. Pues Diana, la condesa, tiene pasta gansa para tener gente a su servicio y más allá.