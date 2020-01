El 'pin parental' o el método de la castración cultural

¿Qué les dirán esos padres y madres a sus criaturas? “Pablito, hoy te voy a prohibir ir a clase porque pretenden enseñarte a respetar a quien no se parece a ti”. “Hoy mejor te quedas en casa Laurita, que quieren explicarte por qué no tienes que soportar que una pareja te controle”. “Lo siento Nachete, no es conveniente que aprendas a normalizar lo que sientes”. Esos padres creen que impedir a sus hijas e hijos acceder a la información es la mejor manera de prepararles para el mundo, en lugar de brindarles todas las herramientas posibles para que sean libres y piensen por sí mismos. Taparles los ojos, no dejar que escuchen y no ayudarles a entender es el sumun del cuidado y de la protección. Convertirles es personas intolerantes, rígidas e incultas es toda una demostración de amor.

La verdadera razón que se esconde tras la propuesta del ‘pin parental’ no es proteger a los hijos sino paliar el miedo de los padres. Sofocar el terror que les provoca ser cuestionados. Librarles del esfuerzo que supone el cambio. Excusarles de tener que hacer mejor las cosas y dejar que miren para otro lado. El ‘pin parental’ está hecho a la medida de unos tutores cobardes y vagos. Algunos argumentan que es para evitar que se imponga la ideología de género, sin reparar en que toda la educación que hemos recibido ya tiene una. Se llama machismo y el conocimiento es la única forma de detectarlo y combatirlo. El machismo está en los ejemplos sexistas de los problemas matemáticos, en la ciencia que basa sus estudios en el cuerpo masculino, en la historia que invisibiliza los logros de las mujeres y hasta en la censura que supone no hablar en los libros de historia de uno de los mayores logros de la humanidad: la democracia o lo que es lo mismo, el feminismo.