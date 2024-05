Sánchez e Irlanda acuerdan reconocer "en breve" el Estado palestino

PA Images via Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, han resaltado este lunes la importancia de reconocer formalmente al Estado Palestino y se han mostrado de acuerdo en dar "en breve" el paso, sin entrar en posibles fechas.

Ambos han hablado este lunes por la mañana por teléfono, enfatizando la voluntad de ambos gobiernos de avanzar en el reconocimiento de Palestina. Harris ha destacado en su cuenta de Twitter que sería un gesto "importante" con vistas a asumir que sólo puede haber "paz y estabilidad" en Oriente Próximo con una solución de dos Estados".

"Estamos dispuestos a avanzar en este tema en breve y nuestros gobiernos seguirán en estrecho contacto", ha subrayado el primer ministro irlandés, que ha asumido la disposición que ya había planteado públicamente su predecesor, Leo Varadkar, antes de su dimisión.

Los gobiernos de España, Irlanda, Eslovenia y Malta expresaron en marzo su voluntad de reconocer al Estado palestino, en un contexto marcado por la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, iniciada como respuesta a los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre. Además, España e Irlanda han liderado una iniciativa paralela dentro de la UE para plantear la revisión del acuerdo de asociación con Israel.

Sánchez, sin embargo, ha evitado poner fechas al reconocimiento de Palestina, y tras el último Consejo Europeo, a mediados de abril, volvió a adelantar que el Consejo de Ministros daría el paso "cuando se den las circunstancias". El Gobierno israelí, por su parte, considera que cualquier tipo de aval político a los palestinos equivaldría a una "recompensa" al terrorismo de Hamás.

Yolanda Díaz pedía hacerlo este mismo martes

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, reclamaba este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que España reconozca al Estado palestino este martes en el próximo Consejo de Ministros.

"No dejemos transcurrir un día más. No hay ninguna causa que justifique que nuestro país no reconozca al Estado de Palestina", seguraba Díaz, que reconocía, al igual que ha hecho este lunes en una entrevista en TVE, a Sánchez trabajos para avanzar en este reconocimiento bilateral y la implicación de otros países en el mismo.