El Pirata Dandy

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Imagen de archivo de Marcos de Quinto

Nuestro influencer de hoy era un tipo que caía bien. Ejecutivo de éxito, cosmopolita, motero, piloto de ‘rallies’, lector de poesía, mochilero y rebelde con melenita, se atrevía a decir cosas que iban más allá del ebitda, el partido de la Champions y la típica píldora de autoayuda. Fue compañero de Willy Toledo en el Colegio Estilo de Josefina Aldecoa, una isla progresista en las estancadas aguas del nacionalcatolicismo, y se crió en un hogar culto que llegó a dar cobijo al poeta comunista Blas de Otero cuando éste regresó sin dinero de la Cuba castrista. Los empresarios de la CEOE carraspeaban a su paso y en las barberías de Malasaña había revistas posmodernas con su foto en la portada. Creíamos que a las moquetas del poder empresarial había llegado alguien con ideas y estilo propios. Pero un día la ficción se desplomó. Y nuestro influencer Marcos de Quinto, nacido en Madrid hace 63 años, puso en marcha en 2014 un ERE salvaje en Coca Cola Iberian Partners y, para desdicha de los trabajadores y de quienes habían sucumbido al espejismo, se hizo influencer. Otro más.

A partir de aquí su visión de la vida dio un giro inesperado. Y aquel ejecutivo heterodoxo, que en 2008 había sorprendido al aséptico mundillo empresarial celebrando en Twitter la victoria de Obama, el mismo tipo de mente abierta que se había enfrentado a la organización ultra Hazte Oír, se subió al carro de la influencia. Marcos de Quinto había encontrado un nuevo público y, además, se sentía cómodo en su nuevo papel de ‘malote’ ultraliberal versión castiza. Si antes se desayunaba con The New York Times o con el Financial, a partir de ahora iba inspirarse en los digitales ultramontanos que combinan integrismo cristiano y sálvesequienpueda neoliberal. Los sindicatos -“patéticos, incompetentes y retrógrados”, según él- fueron su primer objetivo, pero a partir de ahí fue de charco en charco, y de flor en flor.