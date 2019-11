El poder curativo de la palabra (y de las palabrotas)

Reducir el estrés poniéndolo en palabras

El estrés es la reacción particular a un acontecimiento exterior que enciende las alertas interiores. No nos influye a todos de la misma forma lo que pasa ahí afuera, cada uno lo traducimos a nuestro lenguaje interno.

Una vez que lo identificas, pasan varias cosas. Una es que tengas tanto malestar que no sepas ponerlo en palabras. En ese caso, no sabes ni por dónde empezar a contar los problemas con los que te ves las caras a diario.

Otra de las cosas que pueden pasar es que te hayas repetido mil veces por minuto lo heavy que es lo que te está pasando. Tienes clarísimo de dónde viene todo el problema, pero has decidido que no se lo vas a contar a nadie porque no quieres molestar, no crees que sirva para algo o necesitas tu tiempo para arreglarlo, y no para hablar de ello.