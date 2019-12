El postureo de Almeida: de querer cerrar Madrid Central a dar lecciones de sostenibilidad en la Cumbre del Clima

Al alcalde madrileño Jose Luis Martinez Almeida le faltó tiempo para plantarse en pleno centro de Madrid y levantar los maceteros de la calle Galileo con el fin de permitir de nuevo la entrada de coches a la zona restringida por Madrid Central. El plan impulsado por la exalcaldesa Manuela Carmena para peatonalizar la zona centro y mejorar la calidad del aire, de acuerdo con las directrices europeas en la lucha contra el cambio climático.

Esta semana, sin embargo, el edil madrileño presume de compromiso verde en la Cumbre del Clima y asegura que seguirán aplicando las medidas previstas por el Ejecutivo anterior. Un giro de guión que se atribuye con orgullo y desarrolla: “Contamos con una estrategia aún más ambiciosa, Madrid 360ºC”.

Almeida no dudó en participar un día antes del arranque de la COP en una actividad de bienvenida a una veintena de ciclistas que llegaban a la capital el domingo, a través de Moving for Climate Now, una ruta de 500 kilómetros.