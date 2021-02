El PP intenta tapar Bárcenas con Isofotón y se lleva este palo de Montero

El PP ha contraatacado este miércoles en la sesión de control para intentar tapar el ruido de Bárcenas y del cambio de sede. Los populares han puesto en el punto de mira a María Jesús Montero, Teresa Ribera y Luis Planas por estar en el Gobierno andaluz que dio 80 millones a una empresa fotovoltaica, y que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

La ministra de Hacienda sin embargo, ha recordado a los de Pablo Casado su batacazo electoral en las elecciones catalanas y les ha dicho que el camino del “cuanto peor, mejor” es un error que da alas a la ultraderecha. La diputada popular Carolina España ha preguntado a Montero si dimitirá, en caso de que sea imputada por el conocido como ‘caso Isofotón’. La titular de Hacienda ha respondido con el batacazo popular en las elecciones catalanas.

“Ustedes no han aprendido absolutamente nada a pesar de que los ciudadanos, una y otra vez, le dicen en las urnas que por ahí no van bien, que la política de tierra quemada no tiene ninguna utilidad. Ustedes siguen fundamentando su política en la injuria, en la difamación, en la tergiversación, en la manipulación, en el cuanto peor mejor... En definitiva, llevando una estrategia de debilitamiento al Partido Popular y de fortalecimiento a la ultraderecha. Un auténtico suicidio político”, ha remachado Montero.