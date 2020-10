El PP rompe la tregua de la moción de censura y carga contra el Gobierno: "¿Para qué están?"

El PP ha roto este miércoles en el Congreso la tregua que dio su ruptura con la extrema derecha la semana pasada. El principal partido de la oposición ha atizado fuerte al Ejecutivo por los presupuestos que presentó este miércoles, por la gestión de la epidemia en esta segunda ola y por ceder el control a las comunidades para frenar la covid-19: “Si delegan sus competencias, ¿para qué están? Váyanse y acabamos antes”, ha lanzado el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

El PP se ha negado a aceptar el órdago de Sánchez sobre el estado de alarma. Los populares insisten en que solo apoyarán una prórroga de la excepción constitucional de ocho semanas frente a los seis meses que quiere el Gobierno. Sánchez, en un intento de aglutinar el mayor apoyo posible, ha ofrecido a Casado que sea el Consejo Interterritorial el que decida en cuatro meses si seguir adelante o no con la alarma.

El líder del PP, no obstante, ha declinado la oferta del jefe del Ejecutivo y ha instado de nuevo al Gobierno a que cambie la ley general de Salud Pública de 1986 para dar cobertura a las medidas contra el coronavirus sin recurrir al estado de alarma. “La democracia no es un bazar, no se regatea. Propone una alarma de seis meses, y que las decisiones las tomen los consejeros de las autonomías en el Consejo Interterritorial donde tiene mayoría”, ha criticado García Egea.

Los populares han cargado con fuerza contra la coalición de Gobierno, a la que acusan de eludir el parlamento. A lo que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se ha visto obligada de contestar: “Este ha sido el Ejecutivo más sometido a control parlamentario en 41 años”.