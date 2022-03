El precio de tu voto

La democracia no está en venta, pero nuestros votos no valen lo mismo. Seamos realistas: el dinero de un partido político se transforma en marketing, en visibilidad y en actividades de todo tipo. Cuanto más dinero haya, más opciones de ganar tendrá.

A efectos prácticos, no pesa lo mismo el voto de una persona rica que ha hecho una generosa donación que el de un trabajador mileurista. La economista Julia Cagé ha escrito un libro formidable donde disecciona la caída de la participación de nuestras democracias y muestra con crudeza el peligro de la financiación privada en las campañas políticas. El precio de la democracia (Grano de Sal, 2021) es un libro ambicioso que todo político debería tener en su mesita de noche. Y también cualquier ciudadano, claro.

Hemos vivido en plutocracias durante mucho tiempo: no había sufragio universal cuando se introdujo la democracia en Francia o en Reino Unido en el siglo XIX. Las personas necesitaban dinero u otras riquezas (o todo) para participar en las elecciones y votar (por no hablar de que las mujeres quedaron excluidas). Fue en el siglo XX cuando la mayoría de democracias occidentales introdujeron el sufragio universal. Sin embargo, parece que hemos “olvidado” crear normas para garantizar que las democracias sigan el principio de “una persona, un voto” y no el de “un euro, un voto”. Hemos olvidado regular la financiación de las campañas electorales.