El presidente de los obispos defiende tener las iglesias abiertas: "Es una medida de cierta esperanza"

El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella , ha defendido que las iglesias permanezcan abiertas durante la crisis del coronavirus y pese al cierre de templos en Roma. “Tener las iglesias abiertas, a menos que Sanidad diga lo contrario, para que la gente pueda ir a rezar, sin aglomeraciones, me parece una medida de cierta esperanza”, ha asegurado Omella en una entrevista en RNE .

El cardenal ha mostrado la voluntad de la Iglesia de colaborar en todo con el Ministerio de Sanidad en materia de prevención y ha recordado que las homilías pueden seguirse por televisión y radio. Ha indicado, no obstante, la posibilidad de celebrar misas reducidas “con todas la prudencias” en las que “se de la comunión en la mano y no en la boca y no darse la paz”, pero ha defendido la necesidad de “ir abriéndose cada vez más a las indicaciones del Ministerio de Sanidad”.

“Somos muy dados a hacer cada uno lo que le de la gana, pero hay que seguir consejos y ser disciplinados”, ha recomendado el cardenal, quien ha insistido en que “seguir las indicaciones porque son los técnicos quienes hablan”.