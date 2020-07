El problema de Podemos es la prematura aluminosis

La evolución de esta derecha desde el franquismo a la democracia formal se ejemplifica en el propio Fraga: opuesto al Título VIII de la Constitución, el de la creación de las autonomías, ha sido en el fondo el creador de un actualizado galleguismo. Sus mayorías absolutas y las de Feijóo en la Xunta demuestran la fortaleza del invento. En la realidad constituyen una enmienda a los planteamientos centralistas y uniformadores de FAES y Aznar. La vía casadista es una vía a la que se le está taponando la salida desde dentro: si el PP pierde el arraigo en Cataluña, y en el País Vasco, y mutatis mutandis en Baleares y Valencia, cada vez con más devotos de los disparatados (así los consideraba Tarradellas) ‘països catalans’ como algo más que una afinidad lingüística, será muy complicado gobernar España.

Podemos, como todos o casi todos los populismos revolucionarios, surgió de un enorme desgarro nacional y de un sentimiento trágico: la pérdida de la esperanza ante la magnitud de los recortes y el paso de una era de certezas a una de incertidumbres y de temores. Del confort logrado con años de sacrificios, otra vez al purgatorio. El futuro ya no era luminoso. Se había oscurecido de repente. La crisis ennegrecía el futuro de la potente clase media y de los trabajadores que tenían puestas sus esperanzas en formar parte de ella. Ser mileurista era una maldición. Ahora ser mileurista es una bendición. O tempora o mores.

La ocasión en que se le alinearon todos los planetas al núcleo de profesores más o menos chiflados que planeaban un experimento de masas se presentó cuando los colectivos más damnificados por las recetas neoliberales fueron tomando las calles hasta confluir el 15M en Sol. Lo que se había ensayado en las aulas y en las reuniones de autoestima de los adoradores de la gran revolución bolchevique parecía plasmarse en la sincronía de las protestas y movilizaciones.

Pero otra vez, los teóricos con prisas equivocaron los términos de la ecuación: aquellas masas de la clase media que clamaba contra su despojo, los profesionales de la sanidad y la educación, que protestaban por el desmantelamiento del Estado de Bienestar; los pensionistas, los trabajadores de la minería o de industrias que se desmoronaban… no eran revolucionarios, excepto quizá una ínfima minoría; no querían subvertir el sistema anclado en la Constitución del 78; no querían partir España en trocitos taifeños, cuando la autonomía ya es en la práctica una estructura federal; no creían en los trastornados Chávez y Maduro, o en los ‘bolivarianos’ tan fracasados como el comunismo real. Admiraban, por el contrario, a las democracias, monárquicas o republicanas, de la UE. Querían vivir como ellos. Querían soluciones a los problemas y no avanzar hacia el abismo.

Podemos nace, en fin, de la necesidad de supervivencia: de los afectados por las hipotecas, de los pensionistas congelados, de los sanitarios y los profesores que ven peligrar su empleos y la calidad de la sanidad y la educación, etc.

Pablo Iglesias, como ‘camarada en jefe’, tuvo la fortuna de acaudillar el momento de una confusión por encantamiento masivo: el invento socio-político tuvo un éxito inesperado. Estuvieron a punto de ‘tocar los cielos’. Pero ya entonces hubo analistas y columnistas que vaticinaron el fin del sueño, tal y como se ha ido produciendo. El discurso de la férrea dirección personalista no quiso que la realidad destrozara un sueño. Siguieron soñando, pues, hasta que el sueño se convirtió en desencanto, deserciones, ruptura interna, dolor, delirio y pesadilla.