El proyecto universitario que pretende concienciar del contagio por aerosoles

“Por interés particular empecé a seguirle y a preocuparme por el tema de las mediciones de CO2, ya que no es determinante, pero sabiendo la calidad del aire se podría hablar de más o menos presencia del virus. Me presenté, me seleccionó y me mandó un medidor. Después, les ofrecí a mis alumnos de primero participar en una iniciativa voluntaria de divulgación y concienciación de la importancia de los aerosoles como vía de transmisión”, relata González, que lleva desde principio de curso con esta iniciativa.

Nueve alumnos (Aitana, Gabriel, Jacobo, María, Marta, Patricia, Paula, Telmo y Victoria) decidieron apuntarse. “Al principio tuvimos dudas porque no conocíamos a los compañeros, pero al final nos apuntamos”, reconocen tanto Marta Travieso como Jacobo Lata.

El objetivo de González, además de transmitir temas científicos, también era el de empezar a poner en práctica los conocimientos que fueran adquiriendo. Para ello, entre todos realizan prácticas como carteles, vídeos de animación e incluso están pensando en hacer un rap.

“Hemos hecho carteles que se han colocado en la universidad, en las redes sociales. También se han hecho vídeos, uno sobre Navidad porque sabíamos que iba a ser una fecha complicada y una animación”, afirma Travieso.

Pero entre que casi no se conocen presencialmente, que son sus primeros meses y que cuando empezaron a rodar tuvieron trabajos y exámenes, es González la que lleva el peso de la cuenta de Twitter llamada CovidCO2, que ha superado el millar de seguidores.