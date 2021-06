El PSOE da 72 horas al alcalde de Granada para dimitir o planteará una moción de censura

El grupo municipal del PSOE ha dado 72 horas de plazo al alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), para que dimita y propicie la constitución de un nuevo gobierno o iniciará contactos con el resto de formaciones -salvo con Vox- y con los ediles no adscritos para presentar una moción de censura.

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, que no ha descartado, llegado el caso, la posibilidad de un gobierno de concentración PSOE-PP.

Cuenca ha propuesto esta fórmula, la de la dimisión de Salvador seguida de una moción de censura en el caso de que no lo hiciera, como la opción “más ágil” para salir del “atolladero” en el que se encuentra el Ayuntamiento de Granada, con el alcalde gobernando con el único apoyo de un concejal después de que tanto los seis ediles del PP, socios de gobierno, como los otros dos que conformaban el grupo de Cs abandonaran sus responsabilidades hace ahora una semana.

Ronda de contactos

Para poder registrar la moción, el PSOE necesitaría sumar a la firma de sus 10 concejales la de otros cuatro de la corporación, constituida actualmente por 6 ediles del PP, 3 de Unidas Podemos, 3 de Vox y otros 3 en el grupo de los no adscritos, al que pertenecen el exconcejal del PP Sebastián Pérez y los dos que formaban parte del grupo de Cs -una de ellas como independiente-.

Cuenca, que ha comparecido junto al grupo municipal del PSOE al completo, ha indicado que si Salvador no dimite en las próximas 72 horas, que se cumplirán el viernes, abrirá una ronda de contactos con el resto de grupos (salvo con Vox) y de ediles no adscritos empezando por el PP, con quien no descarta la posibilidad, llegado el caso, de conformar un gobierno de concentración dada la “inédita” situación por la que atraviesa el Ayuntamiento de Granada.

“La situación es tan inédita que requiere soluciones tan importantes que me hacen no descartar ninguna fórmula ahora mismo para sacar mi ciudad adelante”, ha dicho Cuenca, que ha indicado que si en vez de las cuatro firmas que necesitan para registrar la moción se consiguen 20, “mejor para la ciudad”.

“Si el PP, principal causante de la situación actual, quiere redimirse mínimamente con los granadinos tiene la posibilidad de plasmar aquí sus firmas”, ha señalado Cuenca mostrando el documento de la moción de censura.

En caso de plantearse una moción de censura, los votos del bloque de la izquierda sumarían 13, lo que requeriría de uno más para que prosperara, ha recordado Cuenca, que ha aludido al informe técnico jurídico sobre transfuguismo que encargaron e hicieron público hace unos días para señalar que algunos de los concejales no adscritos tendrían más limitaciones o dificultades que otros a la hora de sumarse a ella.