El recuerdo de la burra difunta

Imagen de archivo del líder del PP, Pablo Casado.

Otra vez estamos en presencia de la lógica encerrada en el refranero, en concreto de aquel episodio, el de “la burra del gitano”, que entre todos la mataron y ella sola se murió. O, yendo por estos andurriales, de la famosa copla cargada de pesimismo existencialista: “ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio; contigo porque me matas, sin ti, porque yo me muero”. Este es el diálogo de besugos que en las últimas décadas sostiene la oposición con el Gobierno y viceversa. Aunque no sea éticamente aplicable la ‘bondadosa’ pero hipócrita equidistancia que tan profusamente y con tanta crueldad aplicaron algunos obispos y curas vascos que comprendían a los asesinos etarras y negaban, con diabólica altivez, los funerales a las víctimas del terror.

Para entender cabalmente lo que está ocurriendo es preciso recuperar el contexto del proceso. Ya antes de la aparición en escena del coronavirus, la situación política estaba envuelta en una dialéctica de crispación de tal magnitud, azuzada por la compañía de lanzallamas del PP (¿recuerdan?), que desde los círculos moderados del centro derecha y el centro izquierda, y de los interlocutores sociales, UGT y CCOO, principalmente, y algunas organizaciones empresariales, abogaban por un ‘gran acuerdo’ nacional.

Antes, durante y después de la moción de censura, España estaba (y lo sigue estando) en un lodazal, en unas arenas movedizas, de las que era prioritario sacarla. Ya entonces se recordaba por algunos políticos, los que habían logrado mantener la serenidad, el buen juicio nacido de la experiencia, y la memoria, por algunos profesores, por algunos columnistas… aquellos Pactos de la Moncloa auspiciados por el presidente Suárez en octubre de 1977, tras las primeras elecciones democráticas ‘constituyentes’ del 15J. En ellas, el Partido Socialista Obrero Español había quedado en segunda posición tras el planeta UCD, a punto de entrar en un agujero negro.

El líder socialista Felipe González, recién desprovisto del alias clandestino de ‘Isidoro’, aceptó la oferta. No puso los tiquismiquis tácticos que, ahora, por ejemplo, pone Pablo Casado para en momentos de mayor dificultad, verdaderamente históricos, de una gravedad solo parangonable a los años de la Guerra Civil e inmediata posguerra, llegar a acuerdos ‘de Estado’.