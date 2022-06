El regreso de Meghan y Harry: con papel secundario y un espejismo en medio de la tensión

WPA Pool via Getty Images

WPA Pool via Getty Images

WPA Pool via Getty Images

WPA Pool via Getty Images

El príncipe Harry volvió en abril del año pasado para despedir a Felipe de Edimburgo en su funeral , pero fue un visto y no visto ya que regresó a California ante el inminente nacimiento de su hija Lilibet. Este viernes, la pareja ha participado en su primer acto público en más de dos años , la misa en honor de Isabel II que se celebró en la catedral de San Pablo.

Los duques estuvieron viendo el desfile militar Trooping the Colour junto a otros miembros de la familia, pero no salieron a saludar al balcón porque no son royals en activo. Apenas se dejaron ver, evitando robarle el protagonismo a la reina, y solo el Daily Mail logró captar imágenes de la pareja bromeando con las nietas de la princesa Ana.