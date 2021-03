El restaurante de Arzak da la réplica a Ibai Llanos tras su error en 'Lo de Évole'

Ibai Llanos fue el invitado estrella este domingo de Lo de Évole, el programa de entrevistas de Jordi Évole en laSexta.

En un momento de la charla, el creador de contenido, que reveló lo que cobra al mes sólo de la plataforma Twitch, contó lo que le había ocurrido, según sus propias palabras, en el restaurante de Arzak en Barcelona.

El streamer aseguró que después de reservar mesa no le dejaron entrar porque iba con pantalones cortos. Como el local está ubicado en una zona cara de la ciudad condal, quiso ir a comprarse unos pantalones largos y sólo encontró unos que valían 700 euros. Finalmente decidió no comprárselos y terminó comiéndose un kebab tan tranquilamente.

El problema es que Arzak no tiene ningún restaurante en Barcelona y Llanos se refería a Lasarte, de Martín Berasategui. La cuenta oficial del mítico restaurante de Juan Mari Arzak, uno de los cocineros más importantes de España, ha respondido a Ibai en Twitter.

“Vente cuando quieras que no hay dress code. Aquí solo hay que traer hambre y mucha curiosidad”, le han dicho al creador de contenido. En ese hilo, una usuaria ha comentado: “Ahora, que os han sacado las vergüenzas! Ibai sabes que si no fueras tú, no habrían puesto el tuit. Siguen diferenciándonos pobres y ricos”.

Un mensaje al que Llanos ha respondido: “Por aclarar: no era el de Arzak, era el restaurante Lasarte de Martin Berasategui”.

“Es que para mi es una anécdota graciosa y no le di más importancia. No creo que nadie les pueda decir nada a ellos, la culpa es mía por ir en chándal”, ha escrito Ibai en respuesta a otro usuario que le afeaba el error.

“No te preocupes, cuando vengas te sentirás como en casa”, ha zanjado la cuenta de Twitter del restaurante Arzak.