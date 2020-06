El reto educativo del coronavirus

Ha sido una dinámica forzada, no plenamente satisfactoria, pero que nos ha obligado a reinventar el sistema educativo y que cambiará la lógica del próximo curso, con aulas reducidas a la mitad del alumnado y obligando a combinar la presencialidad con el trabajo personal en casa. Incluso algunas prestigiosas universidades, como Cambridge, o Mánchester, han decidido no impartir clases presenciales en el próximo curso.

Un trabajo de los algoritmos que se ha acelerado y especializado con los avances del Machine Learning, es decir, la capacidad de las máquinas para aprender automáticamente, llegando a decidir con precisión los productos que queremos, los que querremos y hasta crear nuestras necesidades, dirigiendo la publicidad y el marketing de las empresas. Por dirigir, hasta dirigen las inversiones bursátiles, las bajadas y subidas de las acciones.

Sin embargo, en el campo de la educación, los avances de la Inteligencia Artificial han sido mucho más limitados, por ejemplo en la enseñanza de lenguas, corrigiendo errores y ayudando a aprender de los mismos. El e-learning ha tenido cierto desarrollo en campos como la Formación para el Empleo, educación a distancia, o los máster y los famosos MOOC (los Cursos Masivos y Abiertos Online) que imparten algunas universidades.

En algunos centros de primaria, secundaria o bachillerato se ha ensayado la enseñanza utilizando tablets, ordenadores y plataformas donde los libros, ejercicios y algunas comunicaciones, horarios, inscripciones, respuestas a dudas, se encuentran digitalizados, pero sin sustituir, en ningún caso, las clases presenciales. Muy poco del ya mencionado Machine Learning, utilizado para aprender a organizar y adaptarse a las necesidades de cada alumno o alumna.

La dura experiencia del coronavirus ha puesto a prueba la capacidad del alumnado, el profesorado y de las propias familias para adaptarse a una nueva situación que requiere un camino distinto. El profesorado podría verse liberado de tareas repetitivas y rutinarias, administrativas, corrección de algunos ejercicios, notas, comunicación de resultados de evaluaciones. También podría mejorar el conocimiento del alumnado en función tanto de sus datos académicos, como de otros disponibles en el centro. Aquí entra el juego la privacidad de los datos y su uso, los límites que familias, el propio alumnado, la comunidad educativa, o las administraciones, deben regular.

En cuanto al alumnado, podría tener a su disposición una enseñanza más personalizada y adaptada, en función de sus preferencias, intereses, con mayor atención a itinerarios formativos. Se trata de aprender siguiendo tu propio camino, con contenidos y ejercicios a la medida, sin por ello olvidar que se trata también de aprender de las experiencias ajenas, de trabajar en equipo, poniendo en común, compartiendo.

Sin embargo, pese a la aceleración del mundo, no es posible un cambio tan acelerado desde la nada y esperar que sea plenamente satisfactorio. Ahora nos damos cuenta de que no hubo antes inversión para ordenadores, tabletas electrónicas o teléfonos móviles. No hubo inversión en plataformas de aprendizaje con contenidos digitales, ejercicios adaptados, materiales, aplicaciones, sistemas de aprendizaje y evaluación. Nadie formó a los alumnos para hacer algo más que jugar a videojuegos y, en no pocos casos, esos alumnos no contaban con esas herramientas, a veces ni con wifi en casa.