El Sevilla responde a Patricia Conde tras hablar por Whatsapp con varios ex de 'MasterChef'

El Sevilla durante su participación en 'MasterChef'. TVE

La presentadora de Se lo que hicisteis publicó después un contundente mensaje en Instagram sobre su paso por el programa que ha editado hasta en tres ocasiones, en una de ellas afirmó: “Yo solo tenía sueño. En mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión, con 14 cámaras enfocándome, no haría algo así. Soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí”.

Publicidad

Y añadió en un texto que poco después borró: “Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto”.

Unas declaraciones que han provocado que Shine Iberia, productora del concurso, haya emitido un comunicado donde ha lamentado estas palabras de Conde y ha señalado que son “comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción”.

Ahora, el exconcursante de MasterChef y cantante de Mojinos Escozíos, El Sevilla, se ha pronunciado en Aruseros sobre estas palabras de Patricia Conde y las ha aplaudido.

“Hoy me van a permitir que saque el cobarde que llevo dentro. Yo la verdad que no me voy a mojar nada. Simplemente, Patricia Conde no lo ha pasado bien en MasterChef ”, ha comentado en el programa matinal de Alfonso Arús haciéndose eco de lo que ha ido diciendo la concursante.

Publicidad

Y ha continuado: “Ayer me wasapeé con cuatro, cinco exconcursantes del celebrity, porque sabes que estuve en el celebrity, y todos opinan lo mismo. El calificativo no lo pongo yo, es algo que todos estamos en común: olé tú. Olé tú, Patricia Conde, que se ha atrevido, que ha sido valiente y ha dicho que la tele es mentira, que es lo que pensamos los demás que hemos estado ahí. Olé tú, que ninguno de los que hemos salido de ahí hemos hablado”.