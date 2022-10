Luego, Espinosa de los Monteros ha pronunciado la frase que ha provocado la rotunda respuesta de Calviño: “Desde que han llegado al Gobierno no conozco a ningún español que haya prosperado excepto ustedes y los indocumentados de Podemos”.

“Dice usted que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este Gobierno. Pues tiene que revisar usted a sus amigos”, ha empezado a contraatacar Calviño.

″¿Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el Salario Mínimo Interprofesional? ¿Que no conoce a ningún joven que ha conseguido por primera vez un empleo indefinido gracias ala reforma laboral? ¿No conoce a nadie que se beneficie de las becas? ¿Que no conoce a nadie que se beneficie de la inversión en educación?”, ha preguntado, mientras Sánchez y Díaz se reían de modo cómplice.