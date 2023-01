El síntoma del covid-19 persistente que nunca duerme: insomnio y trastorno del sueño

Oleg Breslavtsev via Getty Images

Oleg Breslavtsev via Getty Images

¿Desde que has pasado una infección por coronavirus tienes problemas para dormir? Este podría ser un síntoma de que sufres la conocida como covid persistente o prolongada, pues diversos estudios sitúan a los problemas de sueño como uno de los síntomas de aquellas personas que han superado la fase aguda de la enfermedad, pero continúan manifestando alguna problemática derivada de ella cuatro semanas después de superarla.

No es el único trabajo científico en esta dirección. En un estudio observacional de 2022, investigadores de Estados Unidos dotaron a 710 personas con dispositivos sanitarios portátiles dirigidos a registrar sus frecuencias respiratoria y cardíaca, además de la saturación de oxígeno y la variabilidad cardíaca.

Analizando todo estos factores, llegaron a la conclusión que los 122 pacientes con covid persistente dormían menos respecto a otros los 588 participantes que no habían superado la enfermedad. Su calidad del sueño también era peor.

Covid persistente: uno de los principales retos sanitarios en 2023

Un panel de expertos del centro independiente de investigación de salud global de la Universidad de Washington, el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME, por sus siglas en inglés), han señalado los once problemas de salud global que se van a tener que tener en cuenta en 2023, y, afirman, que los tres primeros será la covid-19 persistente, la salud mental y los efectos del cambio climático.