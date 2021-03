El sistema informático del SEPE sigue sin funcionar tras el 'ciberataque' que sufrió el martes

El #SEPE está siendo objeto de un incidente de seguridad que afecta la disponibilidad de sus sistemas de información y comunicaciones, ello impide el normal desarrollo de nuestra actividad‼ESTE INCIDENTE DE SEGURIDAD NO AFECTA AL PAGO DE LA NÓMINA NI A LOS PLAZOS DE SOLICITUD‼ pic.twitter.com/vcWSmvQVYn

“No hay sustracción de datos”

“Queremos dejar fuera de toda duda que no ha habido sustracción de datos y que los sistemas operativos y de gestión del SEPE, así como los servidores, no han resultado dañados por el ciberataque. Por tanto, la gestión de nóminas de prestaciones y de ERTE no se ven afectadas por el incidente”, subrayaron ayer fuentes del Ministerio de Trabajo.

En la misma línea se pronunció el director del organismo, Gerardo Gutiérrez: “Las personas con cita previa están siendo contactadas y se está trabajando para solucionar la situación cuanto antes”, señaló. “Los datos confidenciales están a salvo. No está afectado el sistema de generación de nóminas, y el pago de prestaciones por desempleo y ERTE se abonarán con normalidad”, insistió.

Así, queda suspendido hasta su restablecimiento el cómputo de plazos y las prestaciones por desempleo se renovarán automáticamente.