Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y la presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, mantuvieron este lunes un tenso enfrentamiento durante la entrevista en el programa de laSexta al político ‘popular’.

Mientras hablaban de la masiva manifestación sanitaria que hubo este domingo en Madrid, Serrano defendió que el Gobierno madrileño cometió errores como las comunicaciones de madrugada durante la negociación con los sindicatos. “La Consejería reconoció el error y cuando se cometen no hay problemas en reconocerlos”, aseguró, antes de quejarse de cómo fue la manifestación.

“Son comunidades autónomas gobernadas por el PSOE en las que no vemos que nadie insulte a ese presidente autonómico ni le llame asesino, ni vemos cómo se reparte por parte de los sindicatos o partidos políticos pancartas con el mismo mensaje. Hoy ha habido una manifestación de transportistas en Madrid, tan respetable como cualquier otra, sin banderas de partidos políticos ni republicanas”, afirmó Serrano.

El hombre de confianza de Ayuso también incidió en la falta de médicos: “Tampoco he visto que este siendo un problema nacional se atienda con la misma intensidad en lo que ocurre en otras comunidades. No sé si los médicos de Asturias, Cantabria, Aragón o La Rioja son de peor categoría o hay gente a la que no le importa”.

“Hay un problema de falta de médicos en España y hay un problema político en el que el Gobierno pone el foco en Madrid porque no quiere abordar un problema que es nacional como la falta de médicos”, añadió.

Pardo entonces respondió al dirigente ‘popular’: “Señor Serrano, la verdad es que a mí me parece lamentable que en una manifestación se le llama asesina a Ayuso o a cualquier presidente autonómico. Eso es directamente lamentable, pero usted sabe que, desafortunadamente para los ciudadanos, eso es una cosa habitual”.

Entonces, le recriminó los insultos del vicepresidente de Castilla y León a Pedro Sánchez: “Hay parlamentos en los que se ha llamado presidente de una banda criminal al presidente del Gobierno con el silencio de su partido. A mí no me vale utilizar como argumento que se ha llamado a Ayuso asesina, que por supuesto, es lamentable, reprochable y no sé en qué cabeza cabe decir algo así en una manifestación, pero no son los únicos que sufren este tipo de andanadas porque ustedes también han estado en muchas”.

“Las manifestaciones que se convocan terminan siendo políticas, pero eso no anula o no sirve para tirar por tierra lo que se está reivindicando en esa marcha. Usted no hace más que hablar de los problemas sanitarios que hay en toda España, y en este programa los comentamos cada día, pero...”, comentó Pardo, mientras Serrano le recriminó que dedican “poquito” tiempo.

“Poquito no, créanos. Hemos hecho reportajes en Valencia, Cantabria, etc, pero usted es secretario general del PP de Madrid”, reaccionó Pardo.

Serrano insistió en que, al ser parte de un proyecto nacional, debe denunciar un problema “endémico” como la falta de médicos en la Atención Primaria.

″¿Pero usted por qué cree que es especialmente virulento en Madrid habida cuenta de que en el resto de Comunidades también hay partidos de izquierda?”, le preguntó Pardo.

El dirigente del PP justificó que porque “la izquierda ve que no tiene opciones de ganar en la Comunidad de Madrid” y afirmó que “ha habido dirigentes de la izquierda diciendo que si ganábamos habría que ir con una tarjeta de crédito en la boca o que estamos desmantelando la sanidad pública”.

Iñaki López, el presentador del programa, le recordó que en Cantabria también hay unas elecciones en siete meses y “no hemos escuchado a Revilla acusar a los médicos de estar haciendo el caldo gordo”. “Tampoco en Valencia”, remató.

Serrano se defendió finalmente diciendo que tampoco se ha escuchado insultar a un médico o un manifestante contra Revilla. “No podemos decir que hay un enfrentamiento entre la presidenta y los médicos, no es cierto. Todos los colectivos son muy plurales”, concluyó.