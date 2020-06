El trastorno por atracón, ese gran desconocido

Hasta hace muy poco, el trastorno por atracón no tenía entidad clínica propia, y se clasificaba dentro de los trastornos de la conducta alimentaria no específicos (TCANE). Esta situación ha sido solventada al ser incluido recientemente en el principal manual diagnóstico, el DSM-5, diferenciándose de otros trastornos de la conducta alimentaria (TCA) .

Características

Los alimentos elegidos para el festín suelen ser una pesadilla para un nutricionista; dulces, grasas saturadas, hidratos de carbono, ultraprocesados, etc. No, para el atracón no se opta por crudités de hortalizas orgánicas. En ningún caso debemos pensar que una persona que padece este trastorno no cuida jamás su alimentación o que engulle con voracidad a cualquier hora del día. Es un problema que puede pasar desapercibido para terceros. La ingesta exacerbada se da en soledad y en el último tramo del día. En presencia de otros se puede comer con moderación, incluso con lentitud.