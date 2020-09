El 'trifachito' de Colón ya no camina unido

JAVIER SORIANO via Getty Images

JAVIER SORIANO via Getty Images De izquierda a derecha, Inés Arrimadas, Alfonso Serrano, Cayetana Álvarez de Toledo, Pablo Casado, Santiago Abascal, el pasado 3 de febrero en el Congreso.

La pandemia ha divorciado a la derecha. Los efectos de la mayor crisis sanitaria en un siglo se notan con fuerza en la relación entre PP, Ciudadanos y Vox. Estos partidos han pasado en poco más de un año de hacerse una foto juntos en Colón para protestar contra Pedro Sánchez, a diferenciarse unos de otros con estrategias totalmente diferentes para hacer oposición al líder socialista.

El presidente del Gobierno lo ha podido constatar esta semana tras las reuniones que ha mantenido con los jefes de populares y naranjas, Pablo Casado e Inés Arrimadas, y la moción de censura que prepara Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, abjura de sentarse con Sánchez. Atrás queda el recurso de “las tres derechas” que tanto usó el jefe del Gobierno para movilizar a la izquierda. PP, Cs y Vox ya no caminan unidos.

Ha llovido mucho desde la foto de Colón que se tomó en febrero de 2019, un mes antes de las elecciones del 28-A y nueve antes de la repetición del 10-N. Albert Rivera era entonces líder de Cs y todavía no había dejado a su partido con 10 diputados tras conseguir 57; Pablo Casado no había llevado aún al PP al peor registro de escaños de su historia y Santiago Abascal no había logrado situar a la extrema derecha como tercera fuerza del país a costa de la crisis catalana fundamentalmente.