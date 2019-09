El tsunami Errejón aprieta a Echenique

Podemos Aragón rechazó el 28-A una alianza a tres con Izquierda Unida y los regionalistas, ya que no había pacto previo para las autonómicas y municipales. Pero ahora sí quiere ir junto a ellos el 10-N.

Será este viernes cuando la dirección del partido regionalista, que desechó presentarse en abril para no dividir más a la izquierda, decida su preferencia. “Si conseguimos articular esa coalición de centro aragonesista con el partido de Errejón habremos demostrado que, si hay voluntad, se llega a acuerdos”, cuenta Soro.

El escollo es Echenique. Su presencia “es un auténtico problema” para el presidente de los aragonesistas, José Luis Soro, quien añade que, aunque no cierra la puerta a Podemos e Izquierda Unida, su prioridad es la plataforma de Íñigo Errejón.

Compromís no se alió con Unidas Podemos en las últimas elecciones, En Marea tampoco, Chunta en ninguna cita electoral. Pero te contarán en algunos medios que Unidas Podemos se rompe porque ya se les gastó Venezuela de tanta cloaca y hay que innovar en el "relato".

Los cantos de sirena los lanzó el propio Errejón este miércoles desde la sede de UGT Madrid, donde presentó su plataforma: “Todo nuestro cariño y respeto a las compañeras y compañeros de la Chunta, que ahora están discutiendo [la coalición]. Concurrimos a las elecciones para salir del bucle: hace falta una fuerza que se atreva a decir hoy en España que lo revolucionario es la responsabilidad. No somos los más duros”, presionó el líder de Más País.

Echenique, que divisa una campaña contra él y su partido, se ha apresurado a recordar en Twitter que “Compromís no se alió con Unidas Podemos en las últimas elecciones, En Marea tampoco y Chunta en ninguna cita electoral”.

La elaboración de las confluencias y de las listas reabre las heridas existentes entre las ejecutivas de Podemos en Madrid y Zaragoza. Escartín es uno de los barones críticos con Pablo Iglesias y justificó los malos resultados autonómicos del 26-M a la marca nacional. No obstante, su voz tiene más fuerza que la de otros dirigentes territoriales al conseguir entrar en el Gobierno autonómico presidido por el socialista Javier Lambán.

Podemos no se plantea hacer cambios

Las prisa por contrarrestar el acuerdo entre Más País y Chunta se apodera de Escartín: “Si esperamos al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos del sábado tenemos muy poco margen, porque hay que registrar a continuación las coaliciones [hasta el 29 de septiembre]. Pero tenemos estos días para charlar. Sin embargo, parece que la dirección estatal quiere mantener las candidaturas elegidas en primarias que se presentaron en abril”.

Unidas Podemos advierte de que no pretende repetir el proceso de primarias con el que conformó las listas del 28-A. La idea de la formación es, por tanto, llevar las mismas el 10 de noviembre. Así pasó también en los comicios de junio de 2016 - también una repetición tras las de diciembre de 2015-. Entonces, el partido aseguró que los diputados electos no habían tenido tiempo de agotar el ciclo y que no era necesario hacer cambios.

Echenique se ve en el punto de mira otra vez, pero con la excusa de la irrupción de Más País. Su papel se ha visto mermado y criticado a partes iguales en los últimos meses. Iglesias decidió apartarlo como secretario de Organización tras los malos resultados electorales y le confío el papel de negociador con el PSOE, que no le ha salido tampoco bien. Esto ha despertado bastante malestar en algunos sectores del partido. La gran duda: ¿le dejará caer Iglesias por sorpresa?