El reparto

La versión de Elena

Sin embargo, Adara no llegó a enterarse de los conflictos entre su madre y Hugo porque Elena “intentaba que no hubieran problemas. Me protegía ocultándome cosas. Lo que pasó en la gala del pasado jueves no me gustó. No me gusta que a mi madre se la insulte, no me gusta que nadie se crea con el derecho de decir si es buena o mala abuela, porque no lo saben”, defendió Adara.