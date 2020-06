El vídeo de Massiel hablando de antifascismo que se ha vuelto viral 48 años después

Este lunes las imágenes de Massiel volvieron a llenar las redes sociales. Y no, no precisamente porque España se haya vuelto a postular para ganar Eurovisión sino por unas declaraciones sobre el antifascismo que habían sido censuradas en el programa la Gente quiere saber (TVE) hasta junio de 2018.

Después de que Donald Trump calificase al movimiento antifascista como “terrorismo” en EEUU, las declaraciones de Massiel sobre este movimiento nada menos que en 1972 —durante la dictadura franquista— se han vuelto de nuevo virales.

Uno de los asistentes al programa –que seguía una estructura parecida a Tengo una pregunta para usted— le pregunta que por qué se considera “antinazi” y si ha leído Mi lucha, de Adolf Hitler, a lo que Massiel, que entonces tenía 25 años, responde: “Cuando era muy pequeñita, pero porque era muy cotilla”.

El joven continúa con su ascendencia sefardí y hebrea que ella misma dijo tener en el programa. ”¿Tu antinazismo es porque eres hebrea?”, le inquirió. “No, es porque no soy fascista. Si hubiera matado a seis millones de negros me pasaría igual, no me gustaría”, respondió contundente provocando los aplausos del público.