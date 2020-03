El vídeo en el que el doctor Cavadas se moja sobre las donaciones de Amancio Ortega vuelve a triunfar en Twitter

En ese sentido, ha compartido una lista de milmillonarios de todo el mundo que se han comprometido a donar, como mínimo, la mitad de su fortuna. Entre ellos están Bill Gates o Mark Zuckerberg. “Amancio Ortega, que no ha firmado este compromiso, tiene unos 72 mil millones de euros. La mitad son 36 mil millones. Sería muy buena noticia que firmase junto a Gates el compromiso y todo ese dinero se destinase a hacer el bien”, ha escrito el dirigente de Podemos.

Creo que un sistema impositivo justo y unos presupuestos votados democráticamente funcionan mejor para distribuir recursos a las cosas que importan que la caridad privada decidida personalmente por un millonario particular. Pero puestos a hacer caridad, hagámosla bien 👇

Aquí una lista de milmillonarios de todo el mundo que se han comprometido a donar, como mínimo, la mitad de su fortuna 👉 https://t.co/dEz17mYKDa Ha firmado gente como Gates o Zuckerberg. Y no van de farol. Recientemente Buffet donó de una tacada más de 3 mil millones. Sigo 👇

Amancio Ortega, que no ha firmado este compromiso 👉 https://t.co/dEz17mYKDa , tiene unos 72 mil millones de euros. La mitad son 36 mil millones. Sería muy buena noticia que firmase junto a Gates el compromiso y todo ese dinero se destinase a hacer el bien. Por ejemplo 👇

En medio del debate, en las redes sociales ha resurgido un vídeo en el que el prestigioso cirujano Pedro Cavadas defiende las donaciones que Amancio Ortega ha hecho a la sanidad.

El vídeo en cuestión está extraído de una entrevista que Cristina Pardo le hizo en Liarda Pardo en septiembre de 2019. El médico aseguraba que las críticas al dueño de Inditex no son comprensibles.

“Hay cosas que son honestas y son beneficiosas las haga quien las haga, te caiga bien o te caiga mal”, empezaba diciendo Cavadas, quien recordó que Ortega tiene su dinero y podría “quemarlo o tirarlo” y, en cambio, lo dona a la sanidad, “al bienestar de otros”.

“Se llame como se llama quien haga eso, eso es digno y eso es elogiable. Y el que dice: ‘Vale, la sanidad no puede depender de limosnas’. Fenomenal. Espero que no tenga usted nunca un familiar con una patología cuyo tratamiento requiera de esa tecnología. Porque, si lo tuviera, estoy seguro de que no diría una tontería de ese calibre”, zanjaba Cavadas.