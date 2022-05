Elia Barceló: "A ver si alguien por fin se da cuenta de que una mujer con 50 años sigue viva"

“Me gusta mucho, y cada vez más, dar el protagonismo a las mujeres”, reflexiona la escritora. “Claro que hay hombres y hay relaciones entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos, pero quiero mostrar, a ver si alguien por fin se da cuenta, de que una mujer con 50 años sigue viva y va a seguir viva durante por lo menos 30 más, estadísticamente. Y, sin embargo, no aparecen en el cine, no hay obras de teatro para mujeres mayores, en las novelas prácticamente todas las protagonistas tienen entre veintitantos y cuarentaitantos, o si son la víctima, todavía son más jóvenes”.

Al contrario que su personaje —Sofía, que utiliza dos seudónimos para publicar novelas de detectives y novelas rosas más subidas de tono—, Barceló siempre ha firmado con su nombre. “Y eso que cuando empecé con la ciencia ficción mi primer editor ya me dijo ’por qué no usas o un seudónimo o tu nombre austriaco, el de tu marido, que eso al ser extranjero se vende mejor”, recuerda. “No, en la cubierta pongo mi nombre”, afirma.

Sus planes, por ahora, pasan por continuar con Santa Rita, pese a que siempre ha dicho que no es “de las que hacen series”. Sin embargo, al acabar esta novela tenía tantas ideas que “por lo menos” planea publicar otras dos partes: “Quiero contar cosas más hacia el pasado y por qué se han llegado a ciertas cosas. La segunda ya la tengo básicamente escrita, aunque tengo que corregirla y pulirla y tal y ya estoy pensando en la tercera. Me he enamorado de Santa Rita y quiero llegar por lo menos hasta que se sepa cómo fue el principio de todo”.