'Élite', el placer culpable de Netflix

Y sobre ese universo, siempre ha existido una opinión muy generalizada: no tiene suficiente calidad para generar una buena serie. Sin embargo, al mismo tiempo se dice que Élite es pura droga. “Yo diría que una serie que engancha por definición es buena, porque es tan difícil enganchar... Tenemos un universo muy rico. Más allá de que hay series que te dan un cierto caché cultural y otras no”, explica Darío Madrona, uno de sus creadores.

De hecho, subraya que “en el resto del mundo hay otra percepción, hacen críticas sin un contexto y son positivas. En España el placer culpable es la excusa que se da uno a sí mismo para justificarse cuando no tiene personalidad para defender lo que le gusta”. Parece que es así y hasta los actores se dan cuenta. Hasta tal punto que un chico pidió a Mina El Hammani (Nadia) hacerse una foto con ella para su novia. “Si era para su novia, que era la que veía la serie, ¿cómo sabía quién era yo?”, revela (siempre tímidamente).

Los prejuicios sobre la serie

Los actores también tienen su propia opinión sobre ‘el caché cultural’. Como dice Miguel Bernardeau (Guzmán), “se tratan temas de jóvenes”. “No estamos haciendo House of Cards”, resalta.

¿Los actores de ‘Élite’ no vocalizan?

Otra de las críticas más repetidas sobre el reparto de Élite es “lo mal que vocalizan”. En las distancias cortas, se les entiende, y muy bien. Podemos dar fe. Aunque Jorge López Astorga (Valerio) no se corta para reconocer algún error. “Sí, hay problemas de vocalización, yo también lo pienso, pero puede ser por distintos factores: el audio... o que la persona no abrió bien la boca, también hay que decirlo” (ríe). En cambio, para Mina El Hammani, decir que no vocalizan es sólo una forma de “tirar por tierra el trabajo” del reparto.