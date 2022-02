Emma Thompson: "A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos"

Vianney Le Caer via Vianney Le Caer/Invision/AP

A sus 62 años Emma Thompson se ha expuesto a todo un reto : mostrar su cuerpo desnudo por primera vez en el cine. En Good Luck to You, Leo Grande interpreta a Nancy Stokes, una maestra y viuda que contrata a un escort ( Daryl McCormack ) para tratar de experimentar el primer orgasmo de su vida. En una de las escenas, su personaje se planta delante de un espejo y deja caer la bata.

La ganadora de dos Oscar acaba de presentar la cinta en la Berlinale, donde reflexionó acerca de enseñar un cuerpo además “sin tratar”. “Esta es una tarea para todos vosotros. Solo estamos acostumbrados a ver cuerpos que han sido entrenados. Sabía que Nancy no iría al gimnasio y que tendría el cuerpo normal de una mujer de 62 años con hijos”, dijo ante la prensa antes de lanzar todo un alegato.

“No puedo quedarme en pie frente a un espejo. Si lo hago, siempre meteré algo hacia dentro, me pondré de lado o haré algo. Simplemente no aguanto estar ahí de pie sin más. ¿Por qué lo haría? Es horrible pero ese es el problema. A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos. Es un hecho”, agregó, despertando aplausos en la sala.

Levantándose de su asiento, lanzó a una periodista: “Inténtalo. Intenta ponerte delante de un espejo para mirar tu cuerpo y no te muevas. Solo acéptalo y no lo juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer nunca”. “Realmente hice algo que nunca había tenido que hacer como actriz”, agregó.