🔴 En directo: La ciudad china de Wuhan levantará su cuarentena el 8 de abril

El Banco Santander ha acordado este lunes mantener los puestos de trabajo tanto en los servicios centrales de todas sus sedes corporativas como en la red de sucursales en España y, en plena emergencia del coronavirus, se compromete a no hacer despidos colectivos ni ningún ERTE . Asimismo, ha decidido revisar su política de dividendo de este año y ha rebajado el sueldo de su cúpula, hasta dejar a la mitad el de su presidenta, Ana Botín , lo que le ayudará a crear un fondo de 25 millones de euros para frenar la pandemia.

09:00 El Nikkei se dispara un 7,13% por los estímulos de la Fed y la caza de dividendos

La Bolsa de Tokio se ha disparado este martes un 7,13% gracias a la buena acogida de los nuevos estímulos de la Reserva Federal de EEUU (Fed) y el apetito de los inversores por los dividendos de cara al inminente cierre del año fiscal japonés. El índice de referencia Nikkei subió 1.204,57 puntos, ese 7,13%, y cerró en 18.092,35 puntos.

08:50 El Gobierno prevé aprobar medidas de apoyo al alquiler para colectivos vulnerables

El Ejecutivo estudia varias alternativas de ayudas al alquiler. Entre ellas, una propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha reconocido este lunes su titular, José Luis Ábalos, quien no obstante no ha ahondado en la propuesta en cuestión. La eventual ayuda no será aprobada por el Consejo de Ministros en su encuentro de este martes, sino “muy probablemente en el siguiente”.

