"En esta isla todos quieren ser Dj y hay que tener ojo"

¿Quién era Mario Sylleros antes de llegar a Ibiza?

Nací en Chile donde estudié la carrera de publicidad. Más tarde monté junto a otros socios una productora audiovisual y me especialicé en 3D y vídeo. En 1997, conveintimuchos años, mi curiosidad me hizo buscar nuevos horizontes y decidí irme con mi chica a Madrid, junto con todos mis instrumentos, ordenadores e ilusiones. Me instalé en el barrio de Malasaña y realmente se abrió un mundo nuevo para mí. Alcance a vivir la etapa final de la “movida”, llena de creatividad, arte, respeto y sobre todo libertad. Durante esos años realicé varios proyectos multimedia para diferentes agencias y empresas de España y también toqué en varias bandas de pop y rock.

¿Cuándo y por qué viniste por primera vez a la isla?

En 1998 un amigo nos invitó a conocer Ibiza. Me sorprendieron mucho sus playas, el entorno… ¡Todo era maravilloso! No existía la masificación de hoy en día, y el relax y la tolerancia flotaban en el ambiente. Además la isla era el centro mundial de la música electrónica y en todos los lugares a los que ibas se escuchaban buenos beats.Tras este primer viaje comencé a venir muchas veces al año hasta que en el 2006 dejé mi Madrid querido y me instalé aquí.

¿Cuando te das cuenta de que un Dj vive dentro de ti?

Desde pequeño tuve mi banda de rock, pero lo de Dj fue algo que surgió cuando trabajaba haciendo visuales en discotecas. En ese entonces lo de DJ era algo nuevo y fui uno de los pioneros en manejar los primeros software en esa materia. Me pasaba muchas horas trabajando al lado de diferentes Djs y siempre pensaba: “Eso lo podría hacer yo”. Un día me propusieron pinchar en un evento para una marca internacional de moda y, pese a que carecía de técnica, acepté. Unos días antes del evento me compré un equipo y me puse a practicar. La sesión salió genial y pronto surgieron otros eventos. ¡Y ya llevo una década trabajando profesionalmente en esto!



Eres el artist manager de Aperture Terrace… ¿Puedes explicarle a mi abuela (y ya de paso a mí) qué demonios es eso?

Muy sencillo, el artist manager es quien se encarga de filtrar y seleccionar los Djs, actuaciones, músicos y performances que se realizan en un local. En esta isla todos quieren ser Dj y hay que tener ojo para dar la oportunidad a quienes realmente se esfuerzan y no a aquellos que solo están en esto siguiendo una moda.