En la muerte de la notoria magistrada Ruth Bader Ginsburg

Cuando en 2016, diez meses antes de que Barak Obama acabara el segundo mandato, murió el juez Antonin Scalia. Para sustituirlo en el Supremo, Obama nominó al moderado Merrick Garland. Un siniestro personaje, Mitch McConnell, casi siempre en la sombra, líder de la mayoría republicana en el Senado, impidió incluso que se iniciara el proceso de confirmación en esta cámara con la excusa de que, al ser año electoral, primero se tenía que escuchar la voz de la gente. A menos de mes y medio de las elecciones, la excusa le parece una ramplonería y ya ha declarado que no se paralizará ningún nombramiento. En paralelo, cuando en enero de 2019, el Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara Baja de Congreso, el filibustero McConnell ya les avisó de que no se hicieran ilusiones, que no permitiría que ninguna de sus iniciativas se convirtiera en ley cuando llegaran al Senado.

Manipular el poder judicial no es nuevo ni patrimonio estadounidense, tiene concomitancias con las pioneras maniobras del PP para dominar todos los órganos judiciales por la puerta trasera, comenzando por el Constitucional antes de la sentencia del Estatut de Cataluña, o las de países como Polonia, Hungría, Brasil y Turquía (lo mejor de cada casa) en este mismo sentido. Seguramente la apropiación del poder judicial por parte del legislativo es la amenaza más grande y global a la democracia.

Uno de los pocos consuelos que nos queda es honrar la figura de Ginsburg y su inmenso legado; su inteligencia y sabiduría, por supuesto, y el vigor y el temple y la fortaleza de una magistrada que el tópico presenta como frágil. Hay muchas maneras de aproximarse a ella, el cine es una, no la peor. Hay un buen e interesantísimo documental, RBG y un pulcro y ordenado biópic On the Basis of Sex (Una cuestión de género), ambos de 2018.

A Ginsburg se la considera una feminista. Es verdad, cada vez que fue necesario, luchó por la igualdad y legisló teniendo en cuenta a las mujeres preservando los eslabones más débiles de los derechos humanos. Justamente por eso fue siempre una colosa defendiendo la libertad y la democracia, un tipo de organización política que creíamos, santa inocencia, que no tenía marcha atrás en los lugares del mundo donde estaba implantada.