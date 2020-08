En qué fijarse para saber si tu gel hidroalcohólico es eficaz contra el coronavirus

Los geles son compañeros inseparables desde que estalló la pandemia: llenan bolsas y mochilas y cada vez los venden en más establecimientos. Farmacias, droguerías, supermercados y hasta tiendas de ropa disponen de estos productos en sus estanterías, pero no todos protegen frente a la Covid-19 . Así lo advierte el Consejo General de Enfermería, que asegura que usar un gel no apto puede provocar una falsa sensación de seguridad y facilitar los contagios

“Si la concentración de alcohol es mayor del 90% no resulta eficaz porque se evapora con más facilidad y no penetra en el virus”, continúa Enríquez. “Se queda en la parte exterior, lo que no garantiza que realmente mate el virus. Lo daña pero no lo mata”. Por debajo del 70% no tiene efecto desinfectante.