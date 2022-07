En qué se diferencia y en qué se parece a las anteriores: radiografía de la última ola covid

Unos sublinajes “extraordinariamente contagiosos”

Hay, además, otros aspectos que no son positivos. “Se están dando muchas nuevas infecciones en personas que habían pasado previamente la enfermedad con ómicron”, apunta el inmunólogo. “La infección por ómicron no protege en absoluto contra las nuevas variantes, incluso puedes tener enfermedad grave”, advierte.

Esto es: ahora las reinfecciones son más comunes, y personas que pasaron covid en navidades se están volviendo a contagiar, sin que los anticuerpos de ómicron repelan a los nuevos sublinajes. No obstante, hay algo que no cambia: las vacunas siguen protegiendo frente a la enfermedad grave. “Si estás bien vacunado, la enfermedad es leve o asintomática en la mayoría de los casos”, apunta De la Calle.

“Ha decaído la inmunidad”

“Poner una cuarta vacuna diseñada para un virus que no está en circulación no tiene mucho sentido desde el punto de vista inmunológico. Es preferible esperar a las vacunas adaptadas a ómicron”, opina Óscar de la Calle, que, al mismo tiempo, considera “impresentable” que las grandes empresas farmacéuticas no hayan empezado a distribuir fórmulas específicamente diseñadas para hacer frente a nuevas variantes. “Ómicron apareció en el mundo a finales del año pasado. A Pfizer le llevaría 6 o 7 horas sacar nuevas vacunas. No entiendo por qué llevamos ocho meses esperando”, critica. Si se trata de rentabilizar las que todavía tienen en los congeladores, me parece muy mal”, comenta el inmunólogo.