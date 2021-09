En Vox estallan contra el papa por lo que ha dicho sobre España: "Se puede usted ir al carajo"

TIZIANA FABI via AFP via Getty Images

TIZIANA FABI via AFP via Getty Images El papa Francisco, fotografiado por algunos fieles.

“Hartos ya estamos muchos de contener las palabras ante quien no se contiene en expresar todos sus viles sentimientos”, añade.

A esos mensajes ha respondido Tertsch mandando al papa al carajo: “Y si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro’. Que quede claro, Bergoglio, que se puede ir Ud al mismísimo carajo o a destinos aun peores, pero si fuera a Santiago, que Dios no lo quiera, sí va a España, que quede claro”.

“Mi opción hasta ahora de viaje a Europa son los países chicos. Primero fue Albania y luego todos los países eran pequeños. Ahora está en programa Eslovaquia, después Chipre, Grecia y Malta. Quise tomar esa opción: primero a los países más chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. A Estrasburgo fui por la UE. Y, si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro. Al Camino de Europa. Una Europa. Pero eso está por decidir todavía”, subrayó.

“El Gobierno tiene que hacerse cargo y llevar adelante la Historia como hermanos y no como enemigos y con ese inconsciente deshonesto que me hace juzgar al otro como un enemigo”, dijo. “Lo más clave en este momento en cualquier país es que se haya reconciliado con la propia Historia”, agregó.

Francisco invitó así a cualquier país, y a España en particular, a abrir un proceso de reconciliación con la “propia Historia” que no pasa por “claudicar de las posturas propias” sino, ante todo, por “huir de las ideologías que impiden cualquier proceso” de diálogo.

El odio manifiesto de este Papa a España es una prueba más de un carácter indisimulable de bajeza e indignidad. Hartos ya estamos muchos de contener las palabras ante quien no se contiene en expresar todos sus viles sentimientos.

También se ha mostrado irritado con el papa Juan Carlos Girauta, exdirigente de Ciudadanos, que ha escrito en Twitter: “Dice el Papa que cuando va a Santiago no visita España, y no sé qué de los países pequeños. Y sobre la independencia de Cataluña, que España se tiene que reconciliar con su propia historia. Como si no hubiera habido una Constitución. Ambas afirmaciones son falsas e indecentes”.

En otro mensaje, el exdirigente de Ciudadanos añade: “Esa reconciliación básica se produjo en la transición española. Trece años en los jesuitas me impiden decir en este momento lo que verdaderamente pienso”.