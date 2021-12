Encontronazo entre Andrea Levy y Cristina Pardo en 'Más Vale Tarde': "Que nos conocemos"

Tenso momento en el que han vivido en Más Vale Tarde la presentadora Cristina Pardo y la Delegada de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.

Iñaki López le ha preguntado a la dirigente del PP por la cabalgata de reyes en la ciudad de Madrid. Evento que, de momento, se celebrará con el 100% de aforo aunque con mascarillas obligatorias.

Levy ha explicado que se va a celebrar la cabalgata “porque la situación que nos traslada la autoridad sanitaria es que en la ciudad Madrid hay el 100% de los aforos, más en un acto al aire libre”. Ha proseguido explicando que en cualquier caso el Ayuntamiento está en comunicación con la Consejería de Sanidad “para ir evaluando en todo momento” la situación pandémica y así garantizar “todas las medidas de seguridad sanitarias necesarias”.

Ha señalado la delegada que “siempre habrá un plan alternativo” por si la cabalgata no se puede celebrar como tienen previsto.

En ese instante ha tomado la palabra Cristina Pardo y le ha preguntado a Levy que por qué han cancelado la cena de Navidad del Partido Popular y están recomendando a los madrileños ir a bares y restaurantes: ”¿Cuál es la razón para que ustedes no puedan quedar a cenar en el PP de Madrid y, en cambio, nos inviten a miles de madrileños a irnos a la cabalgata?”.

Levy ha explicado que la cabalgata “se celebra al aire libre” y que aquí es más complicado que se produzcan contagios y que “no tiene nada que ver con esas cenas en espacios cerrados”.

“Sé que son dos cosas diferentes pero si ustedes consideran que hay alto riesgo en una cena del PP de Madrid porque dice usted que se van a quitar las mascarillas pero, en cambio, a nosotros nos animan a ir a los bares, a consumir y a cenar. Por eso le digo que me sorprende este doble rasero, podrían hacer ustedes la cena al aire libre”, le ha replicado Pardo.

La dirigente del PP ha explicado que no ve “muy acorde” celebrar la cena al aire libre con el frío que hace en Madrid y que en el caso de los sitios cerrados “no lo dice el PP, lo dice el ministerio de Sanidad que lleva varios días...”.

En ese instante ha interrumpido Pardo. “Estoy hablando, si quiere habla usted y no hablo yo, ¿por qué me han invitado a hablar si no me quieren dejar hablar?”, ha dicho Levy.

“Un segundo nada más, pero es que el ministerio de Sanidad también dice que hay que limitar el número de personas en eventos masivos”, ha respondido Pardo. “Si me deja decir mi argumento igual lo entenderá, si me interrumpe todo el rato igual no lo comprende de esta manera”, ha apostillado Levy.

La delegada ha tomado de nuevo la palabra y ha afirmado que el Ayuntamiento hará la cabalgata “si se puede hacer” y que mientras nadie diga “que se prohibe salir a la calle a pasear entenderá que, de momento, podamos hacer una cabalgata de reyes con todas las medidas de seguridad”.

“Si usted lo quiere mezclar con la cena del PP de Madrid porque le interesa periodísticamente...”, ha dicho Levy, que se ha quejado de que desde Más Vale Tarde le han llamado para hablar de la cabalgata de Reyes y no del PP de Madrid.

Una frase que ha obligado a Pardo a intervenir. La periodista ha vuelto a recordar las recomendaciones de Sanidad: “Ya está yo le he hecho una pregunta sobre la cena del PP de Madrid y he puesto encima de la mesa esta recomendación”.

″¿Pero ha prohibido el ministerio de Sanidad, que nos conocemos, a fecha de hoy que se celebren partidos de fútbol?”, ha preguntado Levy.

Después de la tensa discusión ha tenido que intervenir Iñaki López para zanjar la entrevista porque estaban fuera de tiempo y le han robado ya casi dos minutos al telediario de laSexta.