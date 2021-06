Qué hay de cierto en la enemistad entre Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera

La presentadora quería conocer su opinión sobre un comentario que Sylvia Pantoja (Supervivientes) hizo sobre él, pero su compañero no fue del todo afable con su respuesta : ”¿Si sabías que estaba desconectando para qué me haces esta putada?”. Después de pedirle perdón, Corredera sólo obtuvo un “pues no lo sé, adiós”.

El mes de junio caldeó aún más el ambiente. Numerosos medios se hicieron eco de lo que podría ser una “lucha de egos” de ambos presentadores, especialmente tras la relevancia que ha tomado Carlota Corredera por la emisión del documental de Rocío Carrasco.

Según una columna del periodista Jesús Mariñas en el diario La Razón, “el día que él mismo [Jorge Javier] confirmó la nueva aparición en plató de Rocío Carrasco expresó su deseo de estar en ella”. Las palabras del catalán al director de Sálvame fueron: “En esa tengo que estar yo, a mí que no me vengan... Llama a Carlota y pídele permiso”. Su enfrentamiento es, según Mariñas, “descarado y descarnado”.

Asimismo, El Faro de Vigo recoge que las fricciones comenzaron precisamente cuando Mediaset decidió desplazar a Jorge Javier “por tratar la cuestión de los malos tratos con demasiada frivolidad”, y confiar en la viguesa como la única presentadora de las entrevistas a la hija de La más grande.

El artículo de Jesús Mariñas fue tan comentando que este jueves ha sido uno de sus protagonistas el que ha decidido hablar abiertamente de esta supuesta batalla. Jorge Javier Vázquez ha respondido a Mariñas desde su blog en la revista Lecturas, en el que asegura que la noticia de su guerra con Corredera le produce “tal frialdad” que ni se le pasa “por la cabeza llamar a Mariñas para desmentirlo” —“y eso que es un compañero al que aprecio muchísimo”—.

El presentador de Supervivientes va más allá, y da detalles de su relación con la viguesa. “Conocí a Carlota como a casi todo el mundo, hará más de veinte años. Si ahora hago memoria lo que más me viene a la cabeza al pensar en ella son sus carcajadas. Por su culpa he vivido uno de los momentos más embarazosos en televisión”, revela.

Con ello se refiere a la etapa en la que Carlota Corredera aún ejercía como directora de Sálvame. Jorge Javier tenía que hacer una promoción publicitaria y justo antes se emitió un vídeo en el que aparecía la hermana de una folclórica.

“Carlota no se dio cuenta de que tenía el pinganillo abierto y se le escapó un ‘Madre mía, esta señora no sabe lo que es un sujeto, verbo, predicado’ que le salió del alma. Yo tenía que empezar la promoción y no podía de la risa tonta que me entró. Ella me dijo por el pinganillo: ‘Perdón, perdón’, y mi risa fue a más”, relata.

Y esa anécdota que cuenta el presentador explica la “simple” razón por la que no está enemistado con su compañera: “Yo con la gente que me he reído no puedo estar en guerra”.

Además, no le parece mal que se especule sobre su enfrentamiento, porque le parece incluso positivo. “Nos sitúa en un lugar de privilegio porque esas rivalidades contribuyen a forjar leyendas, y si te dedicas a esta profesión mejor dar que hablar que provocar silencio”, sentencia.