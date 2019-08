Cómo engañar a tu cerebro para que le gusten las verduras

Aunque sabe que las verduras están repletas de nutrientes y de niño se las daban para comer con frecuencia, no desea que le gusten más. El motivo por el que no le gustan tiene más que ver con la textura que con el sabor, ya que, según comentó hace poco, “no saben a nada”.

Muchas personas ven poco práctico consumir frutas y verduras frescas

“Lo que más me dice la gente es: ’Ya sé que debería comer más verdura, me parece bien y quiero hacerlo, pero no sé cómo. No tengo tiempo de ir a comprarlas. No tengo tiempo de prepararlas. No tengo tiempo de cocinarlas”, comenta Stadd.