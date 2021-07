Ángel Hernández: “María José me decía: ‘Después de lo que me has ayudado, que no te empapelen’”

Si la ley de eutanasia hubiera estado aprobada en 2019, probablemente María José Carrasco habría muerto igual que lo hizo hace dos años, pero lo habría hecho tranquila, sabiendo que su compañero, Ángel Hernández, no se expondría a una posible acusación, a un posible juicio y a una eventual condena por ayudarla a morir cuando ella ya no podía moverse. También se habrían ahorrado ambos toda la exposición mediática a la que se sometieron, por voluntad propia pero por una finalidad mayor: que la ley de eutanasia saliera adelante.

“Nadie se expone a los medios de la forma en que nosotros lo hicimos, mostrando todo el dolor y el sufrimiento, si no es por un motivo importante”, cuenta Ángel Hernández por teléfono este martes a mediodía, poco después de saber que ha quedado absuelto del delito de cooperación al suicidio del que lo acusaba la Fiscalía.

“Ella no quería que me imputaran”

Hernández reconoce que está “contento”, aunque no tanto por su absolución en sí, que ha sido concedida gracias a la reciente Ley de Eutanasia; más bien, por el hecho de que la Ley sea una realidad desde el 25 de junio, y por su pareja, María José. “Hoy me acordaba de mi compañera María José, porque lo que realmente ella quería era esto, que no me pasara nada”, explica el hombre, de 72 años.

María José Carrasco sufrió por los dolores que le provocaba la esclerosis múltiple que padecía desde 1989, pero también lo pasó mal por Ángel, que le prestó sus manos para morir quebrantando así la ley. “Ella me decía: ‘Después de lo que me has ayudado, que no te empapelen’”, recuerda su compañero. “Ella llevaba muy mal lo de que me pudieran llevar a juicio, no quería que me imputaran”, dice.