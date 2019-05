Ángela Becerra: "El machismo no sólo es culpa del hombre; es culpa de una educación equivocada"

Siempre se dice que usted es la segunda colombiana más leída después de Gabriel García Márquez. ¿Está ya un poco cansada de esa etiqueta?

Escribo porque no puedo no escribir. Me hace muy feliz encerrarme, crear a mis personajes, soy bastante solitaria, aunque no quiere decir que esté sola: estoy rodeada de mi mundo. Lo necesito para vivir. Las etiquetas ni me van ni me vienen. Hay un momento en el que termino de escribir una novela y sé que tengo que salir a explicarla porque cuando se publica, hay que conectar con el público. Una historia no está acabada hasta que un lector no la abre y la hace suya. Ahí es donde se crea ese diálogo, esa comunicación.

¿Cómo se interesó por la historia de Betsabé Espinal, que lideró la primera huelga feminista de Latinoamérica?

Siempre he pensado que las historias te buscan a ti, tú no tienes que buscar. Para que una historia sea potente, te tiene que fecundar. En ese estado de gestación quedas enamorada de esa cosa que te ha fecundado. Cuando una historia vuelve a ti de forma recurrente, quiere decir que hay un embrión de algo muy importante. Yo ya tenía otra historia, pero me fui a Colombia de vacaciones y un día que no me podía dormir, me puse la televisión y salió un documental que estaba finalizando y hablaba sobre la Marcha de pies descalzos, la primera huelga latinoamericana y una de las primeras del mundo. Me quedé sorprendidísima porque hablaba de una chica de 23 años que prácticamente había parado el país. Entonces empecé a investigar y me di cuenta de que era un regalo. De ella se sabía muy poco, sólo la fecha de nacimiento, que había sido una hija bastarda, una niña muy pobre y que a los 23 años había paralizado la fábrica textil más importante de Colombia; además de su muerte.

Por lo tanto, como novelista tenía la posibilidad de imaginar y crear toda una historia épica, donde iba a hacer una reivindicación de la liberación de la mujer, de la igualdad, pero también un monumento a la amistad, porque a Betsabé le regalo una hermana de leche que es rica, mientras que ella es pobre, y esto me sirvió para mostrar el contraste de estos dos mundos, el de la pobreza y el de la riqueza. Sin embargo, algo las une: que siempre estaban sometidas. En eso eran iguales… La gestación de la novela me tuvo mucho tiempo documentándome, porque era la primera vez que me iba a otra época y que contaba un momento histórico real, pero revestido de magnificencia para llevar a la luz y darle universalidad a una niña que tenía un manto de olvido.