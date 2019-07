Baldoví: "Si fuera el PSOE, me cuidaría mucho de jugar a la ruleta rusa"

CARLOS PINA

La gente de izquierdas está muy cabreada y desilusionada. Si hubiera elecciones en noviembre, muchos se quedarían en casa. El PSOE está buscando más la abstención con el PP y Ciudadanos que el acuerdo con la izquierda. Podemos no supo plantarse a tiempo y quedarse con la Vicepresidencia y tres ministerios. Estas son las sensaciones que tiene Joan Baldoví (Compromís) después de la fallida sesión de investidura de la semana pasada. Cree, no obstante, que se pueden evitar las urnas, pero para eso hay que ponerse a trabajar ya. Hoy mismo. Todo esto se agolpa en la cabeza de uno de los políticos mejor valorados por los españoles. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Vamos a elecciones? No sé cómo. Pero creo que no va a acabar con elecciones y que vamos a poner todos un punto de sensatez. Por nuestra parte intentaremos un acuerdo. Entendemos que hay tiempo si hay voluntad por parte del PSOE. La gente está muy cabreada y desilusionada por lo que pasó el jueves. La vicepresidenta, Carmen Calvo, daba por cerrada la puerta a un Gobierno de coalición el viernes. ¿Cree que todavía podría haber un Ejecutivo de izquierdas? Veo más probable un Gobierno a la portuguesa que uno de coalición. Pero tiene toda la legitimidad del mundo Unidas Podemos de reclamar un Gobierno de coalición. Insistiría también en que hubiera más flexibilidad entre todos para que no llegáramos al 24 de septiembre y la única opción fueran las elecciones en noviembre.

Veo más probable un Gobierno a la portuguesa que uno de coalición

¿El PSOE está buscando más la abstención del PP y de Cs que un acuerdo con la izquierda? Desde el primer día. El PSOE está haciendo lo mismo que en 2016. Cuando se dice que por segunda vez se ha frustrado un Gobierno de izquierdas, no. Los socialistas cuando estaban negociando con nosotros y con Podemos aquel año se sacaron de la manga sin decirnos nada, y se nos quedó una cara de pasmados, el Gobierno con Ciudadanos. El PSOE siempre ha estado buscando esto, lo que pasa ahora es que Cs está en una posición más rocosa y dura. Esa vía se le ha cerrado. Y por parte del PP, sin hacer nada y sin moverse un ápice, ya veo que está recogiendo frutos. No preveo que eso sea posible. Por tanto, solo veo una vía: mirando a su izquierda. Veo altamente improbable lo del PP y Cs.

¿Quién fue el culpable de que no hubiera acuerdo? ¿Sánchez o Iglesias? Sánchez no ayudó mucho ni en sus discursos ni en su actitud. Pero creo también que Unidas Podemos no supo plantarse en el momento justo, y hoy tendríamos Gobierno y UP, una Vicepresidencia y tres ministerios. La mayor responsabilidad sería por parte del PSOE, que tuvo una actitud soberbia en muchos casos y con poca complicidad con aquellos que podíamos hacerlo presidente. Pero para ser justos, Podemos no se plantó en el momento justo, lo tenía la tarde del miércoles perfecto y lo hubiera entendido mucha gente.

Es altamente improbable la abstención de Ciudadanos y el PP

¿Se plantearía ser ministro si se lo pidieran? Nunca, nunca. Sí me he planteado que pudiera haber algún ministro valenciano de Compromís. En mi caso, no. Lo digo con absoluta sinceridad. Aspiro a que haya Gobierno y con un acuerdo con nosotros, para desbloquear los problemas de los valencianos. Nuestra opción es más por un pacto programático que por uno con ministerios y cargos. El viernes por la tarde se conoció el comunicado de IU que pedía a Podemos, si no llegaban a un acuerdo de Gobierno, facilitar uno programático. ¿Debería UP decir ‘sí’ a Sánchez aunque no entre en ministerios? Me abstendré mucho de decir lo que debe hacer Podemos. Si tengo que opinar para mojarme, diré que me parece razonable lo que plantea IU. El PSOE solo logró un voto afirmativo de otro partido, el del PRC. Hace falta el apoyo también de Podemos, la abstención de ERC… ¿Pueden llegar todavía a la suma necesaria? El balance de votos positivos para el PSOE es muy pobre, incluso menos que en la anterior vez. Una parte importante del fracaso lo tendría que buscar el PSOE en su propia casa y hacer un análisis. Debería intentar llegar a acuerdos con todas aquellas fuerzas que siempre hemos manifestado que queríamos hacerlo. Un solo voto dice muy poco de la capacidad negociadora de los socialistas.

Me parece razonable lo que plantea Izquierda Unida