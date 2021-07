Carla Antonelli: "Un hombre nos viola donde le da la gana, no cambia la documentación"

Es más: Antonelli está convencida de si ya no está en la Asamblea de Madrid es “por eso mismo”, pero no parece perseguirle ese sentimiento. “Nunca he tenido la cabeza más alta, nunca he estado más segura de que estaba donde tenía que estar, estuvimos en el lado correcto y ahora el Consejo de Ministros nos ha dado la razón”.

De vez en cuanto le sale su vena activista, aunque explica que ella nunca pensó que acabaría siéndolo. “Cuando me fui de casa era muy diferente a ahora: se trataba de un acto de supervivencia, resistencia y resiliencia, pero no piensas que vas a ser activista”, explica. Tampoco le ha quedado otra: “Al final, casi sin darte cuenta, por defenderte a ti misma también estás hablando por un conjunto de personas, y eso es un compromiso que se adquiere con el tiempo”. Ahora celebra que haya “familias que aceptan a sus hijos y estos vayan al instituto o a la universidad”.

Y la ley, ¿qué tal?

Parte de la lucha de Carla ha visto sus frutos hace unos días.“La ley es una gran victoria”, asevera, “ porque la autodeterminación de género no es más que la emancipación y que se deje de tutelarnos de por vida dependiendo de médicos y psiquiatras de turno que deciden quién eres”.

Pero no se olvida de algunas lagunas que tiene la norma, como la subida de la franja de edad de la libre autodeterminación de género de los 12 a los 14 años. De 14 a 16 se accederá a este derecho siempre y cuando vayan las personas vayan acompañadas de sus tutores legales. Así que los menores de 12 se quedan fuera de la autodeterminación. También las personas no binarias, al no haberse aprobado la opción de una casilla en blanco en el DNI. La ley no menciona a las personas migrantes con tarjeta de residencia, cosa que Antonelli cree que es un “fallo de redacción” que se arreglará en la fase de enmiendas. Por lo tanto “felicitamos, reivindicamos y celebramos pero mientras, también luchamos”. ”¿Es un paso importantísimo? Sí. ¿Es todo lo que queríamos? No”.