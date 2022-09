“Hay pacientes que en su baja han ocultado el diagnóstico de viruela del mono por el estigma”

Siendo España uno de los primeros países en registrar estas infecciones, también es uno de los lugares donde más se está estudiando la viruela del mono o monkeypox. Una investigación realizada por los hospitales 12 de Octubre (Madrid), Germans Trias y Vall d’Hebrón (Barcelona), publicada en la revista The Lancet, reveló hace unas semanas los principales hallazgos observados en 181 pacientes, entre otros que “el contacto piel con piel es la causa más probable de transmisión” de la enfermedad.

Desde el primer momento, a mí me sorprendió todo. Vi casos muy precoces en el hospital, de los de la primera y segunda semana de mayo, y vimos que era algo totalmente distinto a lo que conocíamos, incluso distinto a brotes previos, no sólo en cuanto a la forma de contagio –es más por contacto físico íntimo directo piel con piel, y no tanto respiratorio–, sino también por la clínica [síntomas]: es más suave, sigue un orden determinado, se agrupa en unas zonas determinadas y luego se disemina. Nos está gustando mucho estudiarlo.