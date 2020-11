Henár Álvarez: "No quiero ser una subcategoría, quiero ser la categoría principal"

Ahora pone el toque cómico en el programa de radio Buenismo Bien y publica junto a la ilustradora Ana Müshell La Mala Leche ( Planeta ), una novela gráfica con tintes autobiográficos en la que la protagonista, recién cumplida la treintena y siendo madre primeriza, trata de gestionar su deseo sexual no resuelto, los machismos encubiertos o la culpa por no ser buena madre o buena pareja.

¿Qué has querido contar escribiendo La Mala Leche?

Me han preguntado mucho si era un libro sobre maternidad y siempre digo que no. Me lo preguntan sobre todo tíos porque creo que piensan ‘si va de ser madre, paso’. Es un libro contextualizado en un momento en el que la protagonista acaba de ser madre, pero trata sobre la gestión del deseo cuando ya pasas de la treintena, acabas de tener un bebé y sientes que te haces mayor.

¿Cómo se gestiona ese deseo?

No se gestiona o lo gestionas mal. Lo quise contextualizar dentro de la maternidad para meter el detonante de que me chuparan la leche materna. Pero, en realidad, todas la mujeres, antes o después, acabamos haciendo clic. Es cuando nos damos cuenta de que nos hemos cansado de ser un objeto de deseo, que habíamos aceptado ese rol. Que lo jugábamos. Yo lo sigo jugando: me tiño, me baño, me pinto… Hay cosas de las que intento quitarme lo máximo posible, pero no soy capaz. Además, la pandemia me dejó claro que no lo hago por mí, sino por los demás, porque me pasaba el día con un moño y en pijama. De repente dices ‘joder pues es que a lo mejor lo que yo pensaba que me gustaba no es así. A lo mejor a mí un cuerpo bonito, una cara bonita o un chaval joven también me puede llenar’. Creo que es un clic que te salta siempre y en mi caso lo ha hecho cuando me acercaba a la treintena.

Eres de las pocas mujeres que hacen comedia en programas de grandes cadenas. ¿Cómo se come eso?

Me da rabia que la mayoría de los programas tengan aún una deuda con las mujeres. Se siguen haciendo equipos de cinco hombres y una chica. En Buenismo bien no soy la única chica: está Gema, que tiene 23 años y es validísima. He visto otros programas donde se les da oportunidad a chicos jóvenes pero, a chicas, ni de lejos.

Al final hay una realidad: como son los hombres los que están en los puestos de poder, tienen acceso a los medios y toman las decisiones. O nos dan ellos la oportunidad o hay muy poquito que hacer. Y hablo de medios de comunicación, porque irnos a un escenario o espectáculo, con un open mic lo podemos hacer y los que hay con chicas tienen bastante buena acogida. Pero joder, no sé por qué en los medios no termina de explotar. Es una deuda pendiente que hasta que ellos no decidan subsanarlo no va a ser posible saldar.