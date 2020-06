Isa Serra: “Casado ha demostrado una y otra vez cómo no le importa mentir”

EL HUFFPOST Isa Serra

Isa Serra es la nueva portavoz de Podemos a nivel nacional. Un cargo que le ha llegado en plena pandemia. Espera estar a la altura y hacerlo lo mejor posible, confiesa en estos tiempos de nueva normalidad política. Unos días en los que cree que hay que sacar lecciones como la defensa de lo público, buscar otro modelo productivo y una salida europea diferente a la de 2008. Serra tiene que compatibilizar ahora este cargo con su liderazgo de Podemos en la Asamblea de Madrid. A nivel nacional cree que la legislatura durará cuatro años y ve al Gobierno del PSOE y UP cohesionado a pesar de diferencias por temas como Juan Carlos I o la comisión sobre los GAL. Y lamenta la “irresponsabilidad” y la “indecencia” que, en su opinión, están demostrando la oposición del PP y de Vox. También mira a la Comunidad de Madrid, entiende que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es “débil” e “inestable”. A ella le gustaría que saliera adelante una moción de censura para desbancar al Partido Popular, pero subraya que la llave la tiene Ciudadanos. Por el momento ve a Ignacio Aguado cerrando filas en torno a sus socios ‘populares’. Así percibe (con mascarilla) Serra lo que está pasando hoy en nuestro escenario político. Se ha convertido en portavoz de Podemos en plena desescalada, ¿cómo es esta “nueva normalidad” política? Es evidente que todavía seguimos en una situación de incertidumbre. En ese sentido no sabemos cómo va a ser el futuro y la nueva normalidad se regula en un decreto. En ese sentido, pues todavía con una sensación de incertidumbre. Por otro lado, de esta crisis hemos sacado lecciones como la defensa de lo público, la necesidad de tener otro modelo productivo y de la importancia de otra Europa diferente a la de 2008. Y la portavocía, con todas las ganas para hacerlo lo mejor posible y estar a la altura. Se ha acabado el estado de alarma, pero lo que se ve en el escenario político es que no se ha llegado a ningún gran acuerdo en los meses más duros desde la Guerra Civil y hay una crispación que no tiene nada que ver con la España de los balcones. ¿Cómo sale la política? ¿Y cómo ves ese ambiente que tensa las relaciones entre los bloques? Hemos conocido los argumentarios del PP que hablaban de que hay que utilizar las muertes en las residencias políticamente contra el Gobierno estatal mintiendo nuevamente sobre las competencias que son de las autonomías. Pero esto demuestra, en primer lugar, su indecencia e irresponsabilidad a la hora de enfrentar una crisis como la que vivimos y la impotencia de no querer afrontar los debates en términos de ideas y de proyectos políticos y querer generar más incertidumbre, teorías de la conspiración. Esta impotencia tiene que ver con que el Gobierno de UP y PSOE ha demostrado que se puede enfrentar una crisis de una forma contraria a la del PP en 2011 con recortes y privatizaciones.

¿Va a durar la legislatura cuatro años? Sí, la legislatura va a durar cuatro años. Es evidente que nos ha tocado una situación difícil. Nada más llegar al Gobierno pusimos en marcha muchas medidas como la subida del salario mínimo, empezar a derogar la reforma laboral y la subida del salario a los funcionarios, pero llegó una crisis y ese programa de gobierno, que se pondrá en marcha a lo largo de la legislatura, se ha visto trastocado. Pero hemos demostrado estar a la altura y ahora lo que toca es poner en marcha esas políticas. Dice que va a durar cuatro años, pero lo que sale debilitada es la mayoría de la investidura con ERC votando ‘no’ a algunos decretos. Y estamos viendo un giro de Cs que sí apoya al Gobierno, una nueva aritmética junto al PNV. ¿Está girando hacia la derecha el Gobierno o es recuperable el flanco de izquierdas? Creo que no está girando, es normal que ante una situación que estamos viviendo de crisis social y política se pueden generar distorsiones en las alianzas previas a la crisis, pero lo importante es que por parte del Gobierno del PSOE y de UP la voluntad es de llegar a acuerdos con la mayor parte de los grupos políticos del arco parlamentario. Eso es algo positivo y creo que favorecerá poner en marcha ese programa de gobierno de legislatura. Se han visto también roces dentro de la propia coalición con temas como el rey Juan Carlos y la comisión sobre Felipe González y el GAL. ¿Esto podría ir a más y hacia una ruptura o está garantizada la cohesión y cada partido lo llevará a su manera? Está garantizada y todo el mundo sabe que las posiciones de UP no son las mismas que las del PSOE. Estamos en un Gobierno en minoría y hacemos lo posible para que nuestras medidas programáticas se pongan en marcha. Y creo que además todo el mundo sabe que si se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital en esta crisis es gracias a Unidas Podemos, pero hay diferencias. Con el tema de la monarquía lo hemos visto estos días, creemos que hay que investigar la posible corrupción que está vinculada a la casa real. Somos implacables con la corrupción, venga de un cargo del PP o del mismísimo rey de España. Estos días hemos conocido un posible testaferro de Juan Carlos I que ha pagado la boda de Felipe y Letizia. Me parece increíble que la casa real no haya salido a dar explicaciones. Vamos a seguir haciendo todo lo posible para que la ciudadanía conozca lo que ha sucedido. Y sobre la comisión para investigar el terrorismo de Estado y los GAL, hemos apoyado la comisión de investigación porque para nosotros la verdad, la justicia y la reparación son condición para que vivamos en un país democrático. Ahora, también creo que más importante que la comisión es la desclasificación de los secretos oficiales del Estado. Entre ellos, los de ese episodio tan negro de nuestra historia.

La vida da muchas vueltas. Fueron muy críticos con Nadia Calviño durante la campaña electoral. ¿Van a apoyarla ahora en la candidatura del Eurogrupo? ¿Se sienten cómodos con la política que pueda llevar a cabo? ¿Descarta que se vayan a aplicar recortes por el fondo europeo? Creo que hay un debate en Europa, pero la forma de empezar este debate ha sido positiva, diferente a la crisis previa. No está todo ganado, hay mucho que hacer para defender una Europa social y solidaria, pero las posiciones de este Gobierno van a tener cabida. Esto ha tratado de ser utilizado por parte de la oposición, pero en el momento en el que se ha visto que Europa tenía una posición más favorable a defender los derechos del conjunto de la ciudadanía de nuestro país y no a los poderes financieros, la oposición ha visto que no tenía cabida y aún así seguimos viendo cómo el PP trata de defender en Europa una posición en defensa de los poderes financieros. Se han visto unas imágenes en una zona de tiro en Málaga disparando contra fotografías de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Al final ha dimitido el concejal del PP que decía que iba a darle una paliza al vicepresidente segundo para dejarlo vegetal. ¿Teme que la crispación que hay en el Congreso se esté trasladando a la calle? Sí, totalmente. Quien está haciendo discursos guerracivilistas y llamando una y otra vez a la ciudadanía a tratar de pensar que este Gobierno es ilegítimo, cuando ha sido decidido por la voluntad ciudadana, tiene una responsabilidad enorme y son los efectos de los que están en el Congreso, fundamentalmente la extrema derecha y quienes sostiene a esa ultra derecha o hacen pactos con ellos.

¿Y cómo definiría la oposición que ha hecho Pablo Casado durante estos meses? Ha sido una oposición que ha evitado enfrentar la situación en términos de debate político y de ideas. En el único momento que lo ha hecho ha sido criticando el Ingreso Mínimo Vital y diciendo que es una paguita insultando a las personas trabajadoras que por las condiciones y las políticas aprobadas por el PP están en situación de precariedad. Luego, sin embargo, ha terminado votando a favor. Casado ha demostrado una y otra vez cómo no le importa mentir. El caso de las residencias es evidente. En el Congreso ha insistido una y otra vez que son competencia del Gobierno cuando sabe que es mentira, como sabe perfectamente que son de Díaz Ayuso en el caso de Madrid, como ella ha reconocido en una entrevista. En el barómetro del CIS de la semana pasada Vox sigue como tercera fuerza por encima de UP. ¿Teme el auge de la extrema derecha en una situación tan complicada como la que se vive? Creo que tratar de utilizar una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo generando más incertidumbre con la emisión de bulos constantemente en redes sociales, por parte de líderes de la extrema derecha y de gobiernos como el de Ayuso, favorece la crispación y el enfrentamiento entre la ciudadanía cuando debemos estar unidos. La mayoría de la población ha asumido que de esta crisis sólo salimos si estamos juntos y en común. Sí creo que una crisis abre una posibilidad para que posiciones de extrema derecha se vean reforzadas. Gracias al Gobierno central y a las políticas sociales van a tener poca cabida. Habla de las residencias. El domingo Casado decía que las comunidad que registraron más muertes en residencia fueron en las que no gobierna el PP. Eso es mentira, es una tergiversación de los datos. Han salido recientemente los datos de personas fallecidas en residencias en función del total y la Comunidad de Madrid es la que más porcentaje tiene, en torno un 13%. Y en terminos absolutos, también. Esto forma parte de esa estrategia de seguir mintiendo cuando entra en contradicciones. Insiste en que el Gobierno es el responsable y, por otro lado, quiere salvar a los gobiernos del PP. Lo hemos visto con la aplicación de los protocolos que han excluido a los mayores.

¿Cómo ha sido la gestión de Díaz Ayuso? Ha tratado de utilizar la crisis para construir un perfil personal y partidista. Es decir, tratando de abanderar la oposición frente al Gobierno de UP y PSOE. Por otro lado, ha tratado de dar una vuelta a su proyecto ideológico. Justo cuando la mayor parte de la población sale de esta crisis con la conclusión de que hay que defender lo público, resulta que quiere privatizar servicios esenciales de la Sanidad como la limpieza. Y ese intento de utilizar la crisis a su favor no le ha servido, se ha hecho evidente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está en una situación de inestabilidad y de crisis. Se hablaba de que ella misma convocase unas elecciones, eso es una sensación de debilidad. ¿Cree que la legislatura en Madrid durará los tres años que quedan? ¿Habrá moción de censura? La situación es la de un Gobierno débil e inestable, creo que puede no durar los próximos tres años, sobre todo si hay una sentencia que condene al Gobierno o a ella misma como responsable después de su gestión en las residencias y la aplicación de los protocolos. Eso puede hacer que el Gobierno no dure. Nosotros apoyaríamos una moción de censura, queremos que Ayuso se vaya y creemos que no puede haber una salida justa a esta crisis sin que ella abandone el Gobierno, pero el principal responsable de que ese Gobierno siga en pie es Ciudadanos. Tratan de aparentar y diferenciarse de Ayuso, pero a la hora de la verdad, y especialmente Ignacio Aguado, están cerrando filas con ella. Por tanto, ¡cómo no vamos a querer que Ayuso se vaya! Una moción de censura sólo podría salir si Cs deja de cerrar filas con Ayuso y asume que la única forma de avanzar hacia una región más igualitaria es con un cambio de Gobierno.

¿Han hablado con Cs? En alguna reunión que nos ha convocado Aguado, que demostró que era un paripé y que no tenía más objeto que sus tiras y aflojas dentro del Gobierno. Él mismo nos dijo que no iba a haber ninguna moción de censura ni cambio en el Ejecutivo regional. ¿La gestión de las residencias puede tener responsabilidades penales? Creo que sí. En primer lugar tiene responsabilidades políticas y, sobre todo, desde el punto de vista que la aplicación de ese protocolo es decidida por cargos políticos y no por un criterio clínico. Es una barbaridad que haya un protocolo que excluya del derecho a la salud en función de su grado de dependencia, independientemente de la decisión de un médico. También tiene consecuencias penales y las denuncias puestas por muchísimos familiares y la marea de residencias esperemos que diriman esas responsabilidades penales. Habla de responsabilidades políticas, ¿cree que van a dimitir el consejero de Salud o el de asuntos sociales? Llevamos al pleno de este jueves la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que es lo mismo que pedir su cese inmediato por la gestión de las residencias. Nos parece gravísimo lo que ha sucedido. Reyero, consejero de Políticas Sociales y responsable antes de la crisis de las residencias, ha sido el único valiente y coherente, ha demostrado que ponía por delante el interés de los mayores a cualquiera personal. El Gobierno de la Comunidad ni siquiera se ha reunido con los familiares, no han pedido perdón, no han hecho ninguna muestra de humildad. Por lo tanto, puede que salga esa reprobación pero depende de Cs.

